Miguel Ramírez tiene perfectamente claro que no haber podido vencer a Everton puso a la Unión Española con la obligación de ganar el partido ante Colo Colo. El cuadro albo será el rival de turno del equipo de colonia, que sigue en zona de descenso directo.

Los hispanos no pudieron aprovechar la expulsión de Álvaro Madrid y sólo igualaron 0-0 ante los Ruleteros en el estadio Sausalito. Un partido en el que fueron incapaces de vulnerar la zaga del cuadro Oro y Cielo, también entreverado en la lucha por mantener la categoría.

“Erramos demasiados pases. La cancha estaba buenísima, rápida, una cancha que nos acomoda mucho. Pero fallamos demasiado. Una vez que recuperamos la pelota nos faltó precisión. El próximo partido es Colo Colo, un equipo que se equivoca poco”, anticipó el Cheíto en el reducto viñamarino.

Agregó que los albos “dan velocidad, ritmo e intensidad al juego con uno o dos toques. Se equivocan poco y nosotros nos equivocamos mucho. Eso tenemos que mejorarlo”. Lo malo para el DT de la Furia Roja es que ni siquiera los momentos que parecen favorables terminan siéndolo.

Miguel Ramírez ebastian Cisternas/Photosport

“Estuvimos gran parte del partido con un jugador más y esa transición para encontrar los espacios fue muy lenta. Y cuando tuvimos opciones de sacar centros con ventaja fueron a un rival o afuera. Lamentablemente al convivir con esa situación de tener un hombre más también entra esa desesperación por querer hacer el gol, llegar, estar arriba”, admitió el Cheíto Ramírez.

Publicidad

Publicidad

Ignacio Jeraldino es uno que mastica la frustración en el cuadro hispano. (Sebastian Cisternas/Photosport).

ver también Entró en el primer tiempo y salió en el segundo: el duro lamento de Rodrigo Piñeiro en Everton

DT de Unión Española deja poca esperanza antes de jugar vs Colo Colo: “A los jugadores les afecta”

Miguel Ramírez ha dicho varias veces que el contexto de pelear por no descender es muy pesado para varios jugadores de la Unión Española, que ahora deben afinar detalles para recibir a Colo Colo. El entrenador sabe que para los jóvenes es una mochila muy cargada.

Y eso comienza a cundir en cada partido. “El equipo rival es todo lo contrario: con un jugador menos se redobla el esfuerzo, hay mucho más orden, todos están disponibles y dispuestos para jugar. Eso le permitió a Everton rescatar un punto, para nosotros los tres eran fundamentales. Más aún considerando que estábamos con un jugador más”, desmenuzó Miguel Ramírez.

Publicidad

Publicidad

Franco Ratotti también quedó frustrado: el argentino de 20 años ingresó en el descanso por Gary Insaurralde. (Sebastian Cisternas/Photosport).

“Tenemos dedicación, profesionalismo, las herramientas para analizar al rival, ver por dónde vamos a atacar. Tratamos de entregar el máximo de herramientas para cada partido. Nos vimos con un jugador más a partir del minuto 26 y no tuvimos la capacidad de desequilibrar ni de profundizar, ni acelerar. El primer tiempo tuvimos más ocasiones de gol que el segundo”, graficó el estratego, quien esta temporada también trabajó en Deportes Iquique.

Gonzalo Castellani sabe que Unión Española debe ganar prácticamente todo si quiere mantenerse en la primera división. (Sebastian Cisternas/Photosport).

Publicidad

Publicidad

Tuvo más de esta visión que no invita a ser muy optimista para el desenlace de la Liga de Primera. “Eso sin duda que afecta en la medida que estás queriendo, pero no estás pudiendo. Afortunadamente no tuvimos sorpresas en las contras de Everton. Normalmente los equipos con un hombre más volcados en ataque te ganan de contra”, dijo Ramírez.

Por si podía sacarse algo positivo de esa pálida igualdad sin tantos frente a Everton. “Queda campeonato y vamos a pelear para seguir sumando, pero de a tres. Los jugadores están claros con lo que conviven y eso sin duda les afecta”, sentenció el Cheíto Ramírez, quien sueña con mantener a los hispanos en la élite del fútbol chileno.

Publicidad

Publicidad

ver también Tabla de posiciones: Coquimbo Unido es inalcanzable en la Liga de Primera y es campeón

¿Cuándo juegan los hispanos ante Colo Colo en la fecha 26 Liga de Primera 2025?

Unión Española recibirá a Colo Colo en la fecha 27 de la Liga de Primera 2025. El partido se jugará el sábado 8 de noviembre en el estadio Santa Laura a contar de las 15 horas.

Así va Unión Española en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Unión Española sólo está por delante de Deportes Iquique en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025 al cabo de 26 fechas.

Publicidad