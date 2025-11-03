Everton logró sumar un punto ante Unión Española después de una seguidilla de derrotas en el torneo nacional. La llegada de Javier Torrente a la banca le dio aire fresco a un elenco que está peleando por no descender.

Eso sí, el encuentro entregó una imagen dramática de Rodrigo Piñeiro. El jugador entró a los 24 minutos por una lesión de Cristián Palacios, por lo que se imaginó terminar el encuentro.

Sin embargo, Everton sufrió en el primer tiempo la expulsión de Álvaro Madrid por una fuerte entrada a los 28 minutos. Eso hizo que el nuevo entrenador Oro y Cielo moviera las piezas y a los 73′ ordenó un cambio.

El cambio en Everton que destrozó a Piñeiro

Ingresó el defensor Nicolás Baeza y el reemplazado fue precisamente Loly Piñeiro, quien no podía creer que fuera sustituido siendo que había ingresado desde el banco.

El partido estaba difícil para Everton al estar con un jugador menos, por lo que le tocó correr y marcar mucho a los jugadores de Unión Española. Por lo mismo, poco pudo generar en ofensiva.

Salió tan molesto que incluso no quiso que el árbitro le indicara que se apurara. Ya una vez en el banco de suplentes en el que se sentó, se desahogó completamente.

Piñeiro salió molesto hasta con el árbitro

A pesar de que los ayudantes de Torrente trataron de calmarlo, la impotencia que sintió fue captada por las cámaras de televisión, que mostraron al jugador uruguayo totalmente destrozado.

Piñeiro estaba destrozado en el banco de Everton

Seguramente con el pasar de las horas entenderá que el bien del equipo en esta delicada situación estaba por encima de un jugador puntual. Así podrá reponerse para jugar el miércoles ante U. de Chile.