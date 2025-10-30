Siendo su tercer entrenador en el año, en Everton le prenden velitas a Javier Torrente y su nuevo ciclo en el club para salvarse del descenso. Los viñamarinos están en zona compleja por evitar ir a la Primera B.

Y bien conoce el equipo el argentino, quien anteriormente tiene dos pasos por los ruleteros. Esta vez, nuevamente se vistió de bombero y lo tiene claro en su presentación en Viña.

Con miras a la “final” que tendrá como local ante Unión Española, el estratega del Oro y Cielo la tiene clara y de entrada avisa que no le importa tomar el fierro caliente con dar de ayudar al equipo.

Javier Torrente enamora a todo Everton en su llegada

Everton ya trabaja con Javier Torrente, quien en su presentación dejó en claro que por el elenco viñamarino siempre estará dispuesto a asumir los riesgos, considerando la difícil posición que hoy tienen en la Liga de Primera.

“La dificultad es altísima, las consecuencias no me importan. Yo voy a estar para dar una mano. Me siento en la obligación de colaborar con la institución”, dijo el entrenador argentino.

Torrente tendrá su debut este domingo, donde en un partido que tendrá solo público local, recibirán a Unión Española. El encuentro está pactado para las 20:30 horas, en Sausalito.

Everton le lleva dos puntos de ventaja a los hispanos en la tabla de posiciones, con 22 unidades. Unión Española hasta ahora estaría descendiendo, pero si triunfa en Viña, dejaría a los ruleteros en la zona roja.