Todo mal para Everton. Más encima que están a dos puntos de caer a la zona de descenso en Liga de Primera con cinco fechas por jugar, están a la espera de conocer el castigo del Tribunal de Disciplina por los incidentes que provocaron sus hinchas ante Universidad Católica.

Es que el violento ingreso de este grupo de invasores a la cancha del Estadio Sausalito, donde además de recriminar a los futbolistas “ruleteros” golpearon a los guardias de seguridad, lo que puede traerle consecuencias al equipo en sus próximos encuentros.

Por lo mismo, desde la dirigencia de Everton tomaron medidas contra estos fanáticos, y tras avisar en diálogo con RedGol que estaban identificados este grupo de personas, a través de un comunicado oficializaron acciones legales contra ellos.

La drástica medida de Everton con hinchas que invadieron ante la UC

“Estas personas no representan a la familia evertoniana y haremos todo lo posible para que unos pocos no afecten a toda la ciudad. La seguridad de nuestros hinchas, cuerpo técnico y trabajadores es y siempre será nuestra prioridad”, expresó su gerente general Rodrigo Robles.

En esa línea, el dirigente de Everton agrega que “el departamento de Operaciones y Seguridad de la ANFP dispone de un moderno sistema biométrico forense y ya tenemos 15 identificados, a quienes se les aplicó el código 102 de derecho de admisión. La investigación sigue en curso y trabajaremos hasta tenerlos a todos”.

¿A qué castigo se expone el cuadro viñamarino?

Si tomamos como referencia la sanción que el Tribunal de Disciplina de la ANFP aplicó a Deportes Iquique por el mismo hecho, a ellos se les cerró el Estadio Tierra de Campeones por tres juegos, además de prohibir el ingreso de 3 mil hinchas a dos encuentros como visita.

“La invasión de los hinchas constituyó una situación de gravedad y de serio peligro, ya que la seguridad de los jugadores debe ser resguardada y garantizada en todo momento por los organizadores del espectáculo”, dijo la ANFP. Una sanción que se puede repetir con Everton.