El escandaloso final del partido entre Everton y U. Católica puede costarle muy caro a los ruleteros en la recta final de la Liga de Primera. En los descuentos, el partido que se disputó el pasado domingo 19 en el Sausalito fue terminado por el ingreso de barristas locales a la cancha.

En su informe arbitral, Manuel Vergara no se guardó ningún detalle: “En el minuto 90+5′, desde el sector Galería Norte, donde se encuentra la barra de Everton, una gran cantidad de hinchas saltaron la reja perimetral e ingresaron al terreno de juego, invadiéndolo y enfrentándose a golpes de puño con la seguridad privada“.

“Las personas en cuestión continuaron desplazándose hacia el campo de juego, donde se encontraban los jugadores y cuerpo técnico del club Everton, a quienes encararon de manera exaltada“, sumó.

Ahora, la grave situación debe ser analizada por el Tribunal de Disciplina. Y para tener una idea de la sanción que podría caerle a Everton por este vergonzoso incidente, hay que recordar a otra invasión de cancha ocurrida este año en el fútbol chileno.

El castigo que le caerá a Everton por el escándalo en el Sausalito

En marzo de este año, hinchas de Deportes Iquique ingresaron a la cancha durante el partido que disputaban los Dragones Celestes contra Unión Española. El informe arbitral de ese encuentro describe los hechos de manera muy similar a lo ocurrido en el Sausalito.

En esa oportunidad, el Tribunal de Disciplina de la ANFP castigó a Iquique con tres partidos sin público en el Tierra de Campeones. Además, se sancionó a las más de tres mil personas que asistieron al sector de donde ingresaron los barristas, prohibiéndoles el ingreso a dos partidos de visita.

Como argumento para estas sanciones, desde la ANFP dijeron: “La invasión de los hinchas constituyó una situación de gravedad y de serio peligro, ya que la seguridad de los jugadores debe ser resguardada y garantizada en todo momento por los organizadores del espectáculo”.