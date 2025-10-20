El lamento de un jugador de Everton tras el escándalo: “Golpearon a mujeres”

El escandaloso final del partido entre Everton y U. Católica puede costarle muy caro a los ruleteros. En los descuentos, y cuando los cruzados se imponían por 3-0, hinchas locales ingresaron a la cancha del Sausalito e increparon al plantel, obligando a terminar el partido.

“Una gran cantidad de hinchas saltaron la reja perimetral e ingresaron al terreno de juego, invadiéndolo y enfrentándose a golpes de puño con la seguridad privada“, documentó Manuel Vergara, juez del encuentro, en su informe arbitral, publicado este lunes.

“Las personas en cuestión continuaron desplazándose hacia el campo de juego, donde se encontraban los jugadores y cuerpo técnico del club Everton, a quienes encararon de manera exaltada“, agregó.

En el plantel de Everton, Rodrigo Piñeiro relató lo que fueron esos minutos de furia. “Lamentable. Recibieron golpes mujeres, eso nos duele mucho. Es difícil gestionar las emociones con los hinchas, hay que entender el enojo, pero ojalá no pase más. Yo voy a dar la cara cada vez que hacen eso”, dijo.

“Tenemos que cuidar al hincha”, dicen en Everton

El delantero se refirió al precio de las entradas, lo que habría molestado a los hinchas de Everton. “Vi mucha gente enojada por ese tema. Tenemos que cuidar al hincha en estos momentos. No me voy a meter en las decisiones del club, pero ojalá se puedan bajar y pueda venir más público“, señaló.

Por su parte, el club se puso a disposición de las autoridades para identificar a quienes invadieron la cancha y que sean castigados. “Estos actos aislados de un grupo minoritario no representan los valores de la familia evertoniana“, dijeron desde Viña del Mar.