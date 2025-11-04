Rodrigo Piñeiro no ha tenido el regreso esperado al fútbol chileno. A su pobre rendimiento en cancha, ahora le suma una fea polémica con los hinchas de Everton.

El uruguayo supo ser figura en Unión Española en 2022 y 2023, lo que hizo que Gustavo Quinteros se lo quisiera llevar a Vélez Sarsfield en el 2024. Si bien en Argentina fue campeón, no tuvo un buen paso, por lo que en el 2025 fueron los Ruleteros quienes se la jugaron con su retorno a la Chilean Premier League.

Piñeiro no lo pasa bien

Rodrigo Piñeiro, antecedido por su buen rendimiento en Santa Laura, generó mucha expectativa en su llegada a Everton. Sin embargo, la realidad es que cuando la temporada está finalizando, solo suma 2 goles en 21 partidos. Muy poco.

Por si fuera poco, los Ruleteros han hecho una pésima campaña. Están en el 13° lugar con 23 puntos, a 2 unidades de Unión Española, el último club que estaría perdiendo la categoría en estos momentos. Los Hispanos son el rival directo, ante quienes igualaron sin goles en la última fecha.

Está claro que Rodrigo Piñeiro no está cómodo en Viña del Mar. Por lo anterior, en una página de hinchas de Unión Española (@zona_union) hicieron un post con la imagen del uruguayo con la camiseta de la Furia Roja. El propio jugador respondió a la publicación: “gracias familia, ya volveremos a estar juntos. Un abrazo gigante”.

Bastó esa respuesta para desatar la furia de los hinchas de Everton y cómo no, si en estos momentos Unión Española es el equipo a vencer en la tabla para salvar la categoría. Por esta razón, los fanáticos ruleteros demostraron su molestia con Piñeiro.

Rodrigo Piñeiro dejó un lindo recuerdo en Unión Española. Imagen: Photosport

El atacante uruguayo ante la ola de insultos que recibió, decidió cerrar su Instagram con lo cual se perdió el comentario. Piñeiro no lo pasa bien en Viña del Mar y Everton se jugará una nueva final por el descenso este miércoles ante U. de Chile. Si ganan, complican aún más a Unión Española. Complicado escenario para Loly.