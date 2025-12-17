Arturo Vidal ha quedado como uno de los grandes villanos en el final de la temporada de Colo Colo. El King tuvo un año para el olvido y, pese a haber renovado contrato por un año más de manera automática, no son pocos los que piden su salida.

La situación del volante llegó a un punto crítico en las últimas horas luego de una polémica política con una mentira sobre el proceso del presidente Salvador Allende. Las cosas parecen haberlo golpeado y profundamente, ya que para sorpresa de muchos, dejó el silencio para reaparecer con una estrategia nueva.

Ya sea para ganarse de nuevo el corazón de los hinchas o para recuperar su lugar como titular ante los problemas con Fernando Ortiz, el King aprovecha sus vacaciones para iniciar su revancha personal. Una para la que quiere estar en su mejor versión y así taparle la boca a sus detractores.

Arturo Vidal luce sus entrenamientos en vacaciones para volver al 100% a Colo Colo

La mala manera en la que terminó el 2025 han llevado a Arturo Vidal a buscar renovarse. El King no quiere dejar dudas en lo que puede ser su último año en Colo Colo y apuesta por demostrarlo a los hinchas.

Arturo Vidal optó por renovar su estrategia y apunta a recuperar el cariño de los hinchas de Colo Colo volviendo a su mejor versión. Foto: Photosport.

A través de su canal de Instagram, el mediocampista dio vuelta la página con una imagen junto a su hijo. “Hola mi gente linda. Acá vamos con mi hijo a entrenar de nuevo. Lindo miércoles para todos“, fue el primer mensaje que dejó.

Publicidad

Publicidad

Más tarde llegaría su muestra de compromiso para estar en su mejor versión. Arturo Vidal dijo estar “dándole duro ya” al entrenamiento para luego dejar un video con su pareja, Sonia Isaza. “Ahí estamos con el asesino, el profe Juan, Alonso y toda la bandita“.

ver también Jorge Almirón al rescate: los dos jugadores que quiere llevarse de Colo Colo a Rosario Central

Una vez finalizada su jornada de trabajos, volvió a compartir un registro desde su auto dando detalles de lo que hizo. “Ya terminamos, vamos camino a casa. Nos cambiamos la polera porque sudamos mucho. Estuvo bueno el entrenamiento. Hicimos 20 minutos de trote para calentar a 12, después fuerza con el profe en la parte superior y después piernas. Al final unas pasaditas de mil metros y terminamos jugando un partido de tres equipos“.

Quedará esperar para ver si es que todos estos esfuerzos le terminan dando frutos con Fernando Ortiz. Por ahora, el mediocampo del Eterno Campeón no considera al volante entre sus titulares y menos después de los líos que se conocieron entre ambos.

Publicidad

Publicidad

Arturo Vidal se enfoca en recuperar su mejor versión física para pelear una camiseta en Colo Colo en la temporada 2026. El King corre desde atrás después de su amargo cierre de año y hará lo posible por una revancha personal.

¿Cuáles fueron los números de Arturo Vidal en la temporada 2025?

Arturo Vidal trabaja para la próxima temporada luego de haber disputado un total de 27 partidos oficiales con Colo Colo en 2025. En ellos marcó 3 goles y aportó con 1 asistencia en los 1.792 minutos dentro del campo de juego.