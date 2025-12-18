Universidad de Concepción decidió separar su camino de Cristian Campestrini, el histórico arquero argentino que marcó un récord en el fútbol chileno a sus 45 años. Fue una pieza clave en el título que logró el cuadro del Campanil en la Primera B de este año.

Pero no continuará en el Campanil en la máxima categoría del balompié criollo. Una vez que supo esta decisión, Campestrini hizo algunas acusaciones que causaron extrañeza y enojo en la plana mayor del club, que renovó los vínculos de Bryan Ogaz y Lucas Molina, pero no avanzó en ningún fichaje mientras cerraba el arribo del DT Juan Cruz Real.

En ese contexto, el director deportivo dio los argumentos netamente futbolísticos de la determinación, que generó mucho resquemor en la hinchada. “Cristian Campestrini terminó su contrato. Naturalmente a fin de año se hacen todos los análisis respectivos”, dijo Marcelo Rosas en la presentación del flamante entrenador.

Cristian Campestrini fue un gran referente de la campaña en la U de Conce. (Marco Vázquez/Photosport).

“El 90 o 95 por ciento de jugadores que terminó contrato encontró club. Quizá él no tuvo esa posibilidad aún, creo que la totalidad de los jugadores no tuvo inconvenientes como lo expresó Cristian. Más allá de una conversación informal de ayudarlo a conseguir el récord o que se mantuviera en el club, inclusive una vez terminado el año con el entrenador anterior teníamos ciertas dudas”, agregó Rosas.

La presentación de Juan Cruz Real en la U de Conce tuvo un momento algo tenso. (Captura Sabes Deportes).

Vale decir, reveló que incluso Cristian Muñoz tenía ciertos reparos con retener a Campestrini. La Nona tampoco continuará en la UdeC y tiene muy avanzado su desembarco en Palestino, cuadro que clasificó a la Copa Sudamericana del año entrante.

“Después se tomó la decisión deportiva de ir por otro camino. Primera división exige otras características. Proyectamos a tener jugadores que podamos poner en valor y tengan una proyección en selecciones. En base a eso tomamos la definición. No desconocemos su valioso aporte, fue muy importante. Espero que le vaya muy bien en el próximo destino que tenga, seguro será importante. Pero para el 2026 tenemos otra idea”, añadió Marcelo Rosas sobre esto.

Timonel de Universidad de Concepción le responde a Campestrini y expone una gran polémica

El director deportivo de la Universidad de Concepción, Marcelo Rosas, reconoció su sorpresa por la reacción de Cristian Campestrini. Su experiencia gigante no sólo debía haberle servido para el récord, según su visión. “A lo largo de su carrera le tocó recibir este tipo de noticias, por eso la extrañeza”, dijo.

“Esto es fútbol, pasa todos los años y a todos los jugadores. Son decisiones que se toman y están fundamentadas. Estamos convencidos”, complementó Rosas. Y tomó el testimonio de inmediato el argentino Agustín Lorenzetti. Sí, el presidente del cuadro del Campanil.

Lo hizo con un mensaje para contestar directamente la interpelación. “Déjame tomar el guante también con esto. Se me mencionó con nombre y apellido. Durante el año pasan un montón de situaciones, uno va hablando. Si me preguntan, como hicieron hinchas en particular, ¿le dijiste para continuar?”, admitió.

Cristian Campestrini en Chile jugó para AC Barnechea, Everton, Deportes Limache y el Campanil. (Marco Vazquez/Photosport).

“Se lo dije, lo acepto y lo digo. Fue un compromiso de palabra, si se quiere decir, no un contrato escrito. Ahora, como se dice una cosa, se dice la otra. En el momento que se quiso renovar me dijo que hablemos más tarde, al final. Perfecto”, detalló también Lorenzetti.

Tuvo más. “Lo sano de este proyecto es que al margen de que la U de Concepción se transformó en una SADP, se sigue manejando con una comisión directiva y entre el grupo de personas que trabajamos todos en un llano. Entiendo que eso nos hizo tener éxito el año pasado. No es decisiones de una persona que dice que quiere que se vaya o venga”, dijo Lorenzetti.

“Aclaro esto porque nos han atacado públicamente con cuentas falsas, llamadas de madrugada y un montón de situaciones”, expuso el mandamás de la UdeC. Incluyó a Marcelo Rosas en esa acusación. Pero descartó que todo se trate de lo que piensa solamente él.

Está convencido y por eso lo explicó. “Esto no se maneja así: se consulta con jugadores, referentes, staff fijos del equipo. Entre todos se toman las opiniones y luego se decide. Eso tiene que hacer una institución sana. Esto es por el bien de la institución y está más arriba de los nombres propios. Incluso del mío como presidente. Somos la U de Conce. Hay que velar por los intereses de la U de Conce. No fueron decisiones unipersonales. Es un todo y quería aclararlo”, sentenció Agustín Lorenzetti.

Así terminó el Campanil en la tabla de la Primera B 2025

Universidad de Concepción ganó el título en la Primera B 2025.