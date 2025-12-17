El portero argentino Cristian Campestrini se transformó en una de las grandes figuras de la increíble campaña de Universidad de Concepción en Primera B, donde el Campanil logró el ansiado ascenso. Sin embargo, para sorpresa de muchos, el portero no seguirá la próxima temporada en el equipo.

El arquero no seguirá con los campeones en su regreso a la Liga de Primera, donde ya se reveló que hay un equipo que está interesado en su fichaje para la próxima temporada.

Según adelanta el medio Gigante Deportivo, el portero de 45 años está en los planes de Rangers de Talca para la próxima temporada, por lo que podría sellar pronto su continuidad en Primera B.

Campestrini tenía la ilusión de seguir con Universidad de Concepción

En conversación con PrimeraBChile hace algunos días, el arquero argentino reveló que su intención siempre fue continuar con el Campanil en su regreso a la Primera División, situación que pensó que se daría, pero ocurrió un inesperado giro.

“El presidente (Agustín) Lorenzetti se había comprometido conmigo a mitad de año, y también luego de la final contra Copiapó, manifestándome sus ganas de que continúe en la institución para ir en busca de nuevos objetivos. Incluso me dijo que era mi nueva casa”, explicó.

“Ahora me indica que no todos están alineados con esa idea dentro de la dirigencia de la institución, y ya estarían cerrando otro arquero que fue dirigido por el DT nuevo”.

En la misma línea, añade que fue una situación compleja debido al gran rendimiento. “Una pena enorme, tenía mucha ilusión de continuar en Udec luego de un año brillante en todos los aspectos”.