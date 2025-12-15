Universidad de Concepción cerró una exitosa campaña este 2025 donde lograron el esperado ascenso a la Primera División y en ese contexto, distintos clubes han puesto sus ojos en las figuras del Campanil, donde revelan que tras quedar libre, habrían dos clubes detrás de Yerco Oyanedel.

El equipo está preparando lo que será la próxima temporada, donde ya experimenta importantes bajas: Cristián Muñoz confirmó que no seguirá como DT del Campanil para el 2026, y Cristian Campestrini señaló que quedó libre y no recibió ofertas para renovar.

Los clubes que buscarían a Yerco Oyanedel

Según reveló el periodista Renzo Luvecce, el jugador está negociando como jugador libre dos propuestas formales. “Una para extender su vínculo con Universidad de Concepción y otra para volver a Unión La Calera”.

“El jugador de 25 años fue el mejor lateral izquierdo de la Primera B 2025 y figura del campanil en su ascenso a Primera División”

Oyanedel podría cambia de equipo para el 2026./Photosport

ver también Campestrini revela duro vuelco sobre su futuro en U de Concepción: “Una pena enorme”

La carrera de Yerco Oyanedel

Comenzó su carrera junto a Universidad Católica el 2019, obteniendo el título de Primera División en 2018, la Supercopa de Chile en 2019 y Primera División el 2019, donde luego pasó a préstamo por clubes como Rangers y Unión La Calera.

Publicidad

Publicidad

En 2023 se sumó a Cobresal donde estuvo una temporada, para después pasar por Deportes Copiapó, fichando este año con Universidad de Concepción, con quienes obtuvo el cuarto título de su carrera al coronarse campeón de la Primera B.