La Nona Muñoz condujo a la Universidad de Concepción a ganar la Primera B con una campaña extraordinaria que se coronó con una gran victoria ante Deportes Copiapó. Con ese logro, el cuadro del Campanil volvió a la máxima categoría del fútbol chileno.

Pero ha recibido varias malas noticias en la conformación del plantel para afrontar el 2026. Uno de esos fue el mazazo que significará perder al DT de la exitosa temporada que terminó. Se confirmó que Cristian Muñoz no continuará al mando del plantel estelar y es muy probable que asuma las riendas de Palestino.

Mientras en la UdeC afinan detalles para afrontar nuevamente la élite del balompié nacional, suman y siguen las salidas. Sabido es que tanto Jeison Fuentealba como Renato Cordero volvieron a Universidad de Chile, club dueño de sus fichas.

Cristian Muñoz no seguirá como DT de la U de Conce. (Marco Vazquez/Photosport).

También se conoció que el zurdo Sebastián Molina salió del cuadro estudiantil y se sumó al plantel de Deportes Temuco para hacerle frente a la campaña venidera. Estará dirigido por Arturo Sanhueza, a quien conocía de Deportes La Serena, donde el otrora volante de contención fue ayudante de Erwin Durán.

Sebastián Molina en acción por el Campanil: en 2026 jugará por Temuco. (MARCO VAZQUEZ/Photosport).

Publicidad

Publicidad

ver también La Nona ya tiene reemplazo en el Campanil: Este es el nuevo DT que tendría U de Concepción

Además de la Nona Muñoz, U de Concepción se desprende de otro campeón

La Nona Muñoz no será el DT de Universidad de Concepción en el regreso a la élite y tampoco estará en el plantel Joaquín Romo, un volante ofensivo surgido en las inferiores de Palestino que tiene una vasta experiencia en el ascenso y también un paso por Grecia.

Pues bien, Romo ya fue confirmado como refuerzo de Curicó Unido, elenco que ha tratado de moverse con rapidez en esta ventana de traspasos. De hecho, el equipo adiestrado por Damián Muñoz fichó dos conocidos del DT: Javier Retamales y Gabriel Sarria, quienes llegaron desde San Luis de Quillota.

También se ratificó la continuidad del uruguayo Braulio Guisolfo y otras dos incorporaciones en los Torteros: Enzo Ormeño, surgido de Unión San Felipe, aunque las últimas dos campañas las jugó en Santiago Morning. Otro que puso la rúbrica como refuerzo fue Roberto Riveros, atacante ex Temuco. Suma y siguen los albirrojos en la ventana de traspasos.

Publicidad

Publicidad

ver también Fue uno de los peores refuerzos de U. de Chile y ahora podría fichar en club de Primera B

Así terminó Curicó Unido en la tabla de la Liga de Ascenso 2025

Curicó Unido terminó la Primera B de este año en el 13° puesto, una campaña muy por debajo de las expectativas.