La Primera B todavía no finaliza debido a la apasionante disputa de la Liguilla de Ascenso. Sin embargo, los clubes que quedaron fuera de competencia trabajan pensando en la temporada 2026.

La categoría de plata del fútbol chileno suele ser muy disputada ya que son varios equipos los que luchan por salir de los potreros y alcanzar la Primera División. Uno de los clubes que quiere volver a ser protagonista ya se arma de cara al próximo año.

El histórico que vuelve en la Primera B

Curicó Unido sufrió hasta el final de la presente temporada por el descenso, pero lograron mantener la categoría. Con el regreso de Damián Muñoz a la banca, ahora también concretaron la vuelta de otro histórico al club: Carlos Bechtholdt, quien vuelve a ser el director deportivo de los Torteros.

Bechtholdt es un referente de los Torteros. Llegó al club como jugador y en 2008 terminó su carrera con el ascenso a Primera División. Como director deportivo, también llegó a la máxima categoría en 2017 y estuvo en la Copa Libertadores 2023 con el equipo, pero esa misma temporada terminaron descendiendo y en 2025 fue despedido. Tras menos de un año fuera, vuelve.

“Creo que mi regreso al club es una reivindicación, lo tomo así, por un trabajo de tantos años. A veces vale la pena tomarse un tiempo, replantearse cosas. Como siempre intentando aportar en mi área para que el club vuelva a estar en los sitiales que estuvimos alguna vez, la idea es tratar de armar un equipo competitivo para volver a ser protagonistas y soñar con el ascenso a Primera División“, indicó Cachi a RedGol.

“Tenemos bastante expectativa, hubo una gran reforma con el plantel. Estamos tratando de renovar a los jugadores que tuvieron un buen rendimiento este año, pero en definitiva también pienso que debemos partir de cero y armar una buena columna vertebral para estar peleando cosas importantes”, complementó el argentino.

Carlos Bechtholdt nuevamente es parte de Curicó Unido. Imagen: Curicó Unido

En este regreso a Curicó Unido, Carlos Bechtholdt volverá a trabajar con Damián Muñoz. El profe lideró el histórico tercer lugar del 2022 en Primera División, pero había salido del club en el 2023. A fines de este 2025, volvió a los Torteros, algo que también motivó a Cachi.

“La verdad es que tenía encaminada por ahí un par de opciones. Cuando los directivos me hablaron, uno tiene un cariño especial por Curicó y me gustó que volviera Damián. Yo lo promoví en mi paso anterior y él fue sacando ideas de los cuerpos técnicos con los que trabajó, agregando sus matices. Con él siempre me fue bien y estamos trabajando codo a codo en el armado del plantel“, cerró Carlos Bechtholdt.

