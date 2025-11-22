Pronósticos Cobreloa vs Santiago Wanderers: la Primera B conocerá a sus semifinalistas

Este domingo a las 18:00 horas, en el Estadio Zorros del Desierto, Cobreloa y Santiago Wanderers definirán quién avanzará a las semifinales de la Liguilla de Ascenso de la Primera B 2025. En la ida, disputada en el Elías Figueroa Brander, empataron 2-2, con tantos de Espinoza y un autogol de Navarrete para los Porteños, y de Valdés y Heredia para los Loínos.
El cuadro naranja llega como favorito según las apuestas para el partido de vuelta, respaldado por una sólida racha como local y por los problemas que han tenido los Caturros jugando como visitantes.
Antes del comienzo de este partido, nuestro analista te acerca los pronósticos destacados para que tengas en cuenta a la hora de realizar tus apuestas.
Pronósticos para apostar en Cobreloa vs Santiago Wanderers
Los Zorros son favoritos en la vuelta de la Liguilla de Ascenso
Tras el 2-2 en los cuartos de final de ida, Cobreloa y Santiago Wanderers se enfrentarán en busca de un lugar en las semifinales de la Primera B. Los Zorros del Desierto llegan como favoritos, respaldados por sus nueve triunfos en 15 partidos como locales y una racha de siete encuentros sin perder en esa condición, con cinco victorias y dos empates.
Los Porteños, en cambio, han tenido dificultades fuera de casa en sus presentaciones recientes por la Liga de Ascenso: acumulan cinco duelos sin ganar como visitantes, con tres derrotas y dos empates.
Resultado del partido: Cobreloa – 1.70 en Betano
Patrón repetido de 2-3 goles entre Cobreloa y Wanderers
En cuatro de los últimos siete duelos de los Caturros, el marcador registró entre dos y tres tantos.
La tendencia es aún más marcada en los Loínos: en cinco de sus últimos seis compromisos, el partido también terminó con dos o tres anotaciones.
Rango de goles: 2-3 – 1.98 en Betano
Un gol agónico para estar en semis
En siete de los últimos ocho partidos tanto de los Zorros del Desierto como de los Porteños, se anotó al menos un gol después del minuto 73 de juego.
Gol luego del minuto 73 – 1.82 en Betano
Cuotas en Cobreloa vs Santiago Wanderers
- Victoria de Cobreloa – 1.70 en Betano
- Empate – 3.70 en Betano
- Victoria de Santiago Wanderers – 4.65 en Betano
Las cuotas son cortesía de Betano, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.
Cobreloa vs Santiago Wanderers: últimos partidos
- Santiago Wanderers 2-2 Cobreloa (Primera B 2025)
- Cobreloa 2-0 Santiago Wanderers (Primera B 2025)
- Santiago Wanderers 5-1 Cobreloa (Primera B 2025)
- Santiago Wanderers 2-0 Cobreloa (Primera B 2023)
- Cobreloa 2-0 Santiago Wanderers (Primera B 2023)