Este domingo 23 de noviembre regresa la acción de la liguilla de Ascenso 2025 con los partidos de vuelta de cuartos de final, ronda donde veremos a San Marcos de Arica recibiendo en el histórico Carlos Dittborn de su ciudad a Rangers de Talca.

Partidazo que tiene como amplios favoritos al conjunto ‘Santo’ tras el importante 2-0 conseguido el pasado martes 18 de noviembre en el Bicentenario Iván Azocar Bernales.

Gran llave que tiene a Felipe González como el árbitro del encuentro y donde el vencedor de la serie enfrentará en la ronda de semifinales al ganador de la llave entre Santiago Wanderers y Cobreloa, duelo a jugarse esta misma jornada, pero a las 18:00 horas.

¿Cuándo y a qué hora juega San Marcos vs. Rangers?

El enfrentamiento entre San Marcos de Arica y Rangers de Talca se juega este domingo 23 de noviembre desde las 12:00 horas en el Estadio Carlos Dittborn de Arica.

Arica tiene la primera opción de avanzar a semifinales tras el 2-0 conseguido en la ida. (Foto: Jose Robles/Photosport)

¿Va por TV? El canal que transmite la Liguilla de Ascenso

Debido a que el duelo entre San Marcos y Rangers se juega a la misma hora que Deportes Concepción y Antofagasta, la emisora dueña de los derechos del fútbol chileno informó que este partido va EN VIVO por TNT Sports Premium, en los siguientes canales, según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

TU VES: 504 (SD)

ZAPPING: 99 (HD)

¿Prefieres verlo online? El encuentro entre ariqueños y talquinos también irá EN VIVO y por STREAMING a través de la plataforma HBO Max, previo pago de una suscripción mensual o GRATIS, si posees contratado los canales Premium de TNT Sports en tu cableoperador.

Programación de los cuartos de final vuelta del Ascenso

Antofagasta vs. Deportes Concepción: 12:00 horas en el estadio Calvo y Bascuñán. Transmite: TNT Sports y HBO Max.

12:00 horas en el estadio Calvo y Bascuñán. Transmite: TNT Sports y HBO Max. Cobreloa vs. Santiago Wanderers: 18:00 horas en el estadio Zorros del Desierto de Calama. Transmite: TNT Sports y HBO Max.

