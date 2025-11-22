Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Primera B

San Marcos de Arica vs. Rangers: Dónde y a qué hora ver EN VIVO la revancha de cuartos del Ascenso

Conoce todos los detalles del encuentro que este domingo 23 de noviembre animarán ariqueños y talquinos por la Liguilla de Ascenso.

Por Franco Abatte

Sigue a Redgol en Google!
Arica y Rangers buscarán avanzar a la semifinal de la Liguilla de Ascenso.
© JOSE ROBLES/PHOTOSPORTArica y Rangers buscarán avanzar a la semifinal de la Liguilla de Ascenso.

Este domingo 23 de noviembre regresa la acción de la liguilla de Ascenso 2025 con los partidos de vuelta de cuartos de final, ronda donde veremos a San Marcos de Arica recibiendo en el histórico Carlos Dittborn de su ciudad a Rangers de Talca.

Partidazo que tiene como amplios favoritos al conjunto ‘Santo’ tras el importante 2-0 conseguido el pasado martes 18 de noviembre en el Bicentenario Iván Azocar Bernales.

Pronósticos San Marcos de Arica vs Rangers: vuelta de los cuartos de la Primera B

ver también

Pronósticos San Marcos de Arica vs Rangers: vuelta de los cuartos de la Primera B

Gran llave que tiene a Felipe González como el árbitro del encuentro y donde el vencedor de la serie enfrentará en la ronda de semifinales al ganador de la llave entre Santiago Wanderers y Cobreloa, duelo a jugarse esta misma jornada, pero a las 18:00 horas.

¿Cuándo y a qué hora juega San Marcos vs. Rangers?

El enfrentamiento entre San Marcos de Arica y Rangers de Talca se juega este domingo 23 de noviembre desde las 12:00 horas en el Estadio Carlos Dittborn de Arica.

Arica tiene la primera opción de avanzar a semifinales tras el 2-0 conseguido en la ida. (Foto: Jose Robles/Photosport)

Arica tiene la primera opción de avanzar a semifinales tras el 2-0 conseguido en la ida. (Foto: Jose Robles/Photosport)

¿Va por TV? El canal que transmite la Liguilla de Ascenso

Debido a que el duelo entre San Marcos y Rangers se juega a la misma hora que Deportes Concepción y Antofagasta, la emisora dueña de los derechos del fútbol chileno informó que este partido va EN VIVO por TNT Sports Premium, en los siguientes canales, según tu cableoperador:

Publicidad

TNT Sports Premium
VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
ENTEL: 242 (SD) – – 243 (HD)
CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
TU VES: 504 (SD)
ZAPPING: 99 (HD)

¿Prefieres verlo online? El encuentro entre ariqueños y talquinos también irá EN VIVO y por STREAMING a través de la plataforma HBO Max, previo pago de una suscripción mensual o GRATIS, si posees contratado los canales Premium de TNT Sports en tu cableoperador.

Programación de los cuartos de final vuelta del Ascenso

  • Antofagasta vs. Deportes Concepción: 12:00 horas en el estadio Calvo y Bascuñán. Transmite: TNT Sports y HBO Max.
  • Cobreloa vs. Santiago Wanderers: 18:00 horas en el estadio Zorros del Desierto de Calama. Transmite: TNT Sports y HBO Max.
Publicidad
Lee también
Se aleja del ascenso con Rangers y reclama por la U: "Robo en Argentina"
Chile

Se aleja del ascenso con Rangers y reclama por la U: "Robo en Argentina"

La acusación que enciende la Liguilla de Ascenso: "El árbitro estaba desesperado por..."
Chile

La acusación que enciende la Liguilla de Ascenso: "El árbitro estaba desesperado por..."

Rangers vs. San Marcos de Arica: el canal que transmitirá la liguilla de ascenso
Chile

Rangers vs. San Marcos de Arica: el canal que transmitirá la liguilla de ascenso

Con un sub 21 como novedad: La probable formación de Colo Colo vs La Calera
Colo Colo

Con un sub 21 como novedad: La probable formación de Colo Colo vs La Calera

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo