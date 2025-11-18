Bendita Primera B. Se empieza a definir el equipo que protagonizará una tremenda final por el ascenso ante Deportes Copiapó. La liguilla ya tiene a dos elencos que se pelearán por llegar a esa instancia.

Si Deportes Concepción fue el primero en pasar para esa instancia, con un Joaquín Larrivey inspirado, se esperaba al rival, en el duelo entre Rangers de Talca y San Marcos de Arica.

En un extraño encuentro, que tuvo como primer antagonista a los gases lacrimógenos que se tiraban fuera del estadio, San Marcos de Arica se valió de contar con un hombre más durante gran parte del duelo para derrotar a Rangers de Talca.

Acciones del Rangers de Talca vs San Marcos de Arica

Todo comenzó de forma extraña. No tan solo porque la transmisión estaba comandada por el periodista en cancha (debido a problemas eléctricos en TNT Sports), sino que también por la suspensión acaecida a los seis minutos del primer tiempo.

Por si fuera poco, la extrañeza se volvió normalidad, cuando Matías Sandoval entró fuerte sobre Guillermo Cubillos y terminó siendo expulsado a los 22′. Rangers era local, pero tenía uno menos.

San Marcos terminó poniéndose en ventaja con un ex Rangers de Talca. Javier Rivera le pegó de fuera del área, la pelota rebotó en un defensa y se le coló al portero piducano. El anotador no celebró y pidió perdón (45+2′).

En la segunda mitad, cuando el partido llegaba a su agonía, los ariqueños terminaron por alejar cualquier duda. Diego Plaza anotó para la visita y puso el 2-0 final, con el que los santos irán por un lugar en la gran final ante Copiapó.

¿A quién se enfrentará San Marcos de Arica?

Los ariqueños se enfrentarán a Deportes Concepción en una especie de semifinal por el ascenso. El ganador de aquel duelo irá por un cupo en la Liga de Primera 2026, ante Deportes Copiapó.

