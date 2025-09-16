El fútbol chileno entra en un receso no solo por Fiestas Patrias. También por la proximidad del Mundial Sub 20 que se jugará en nuestro país, y Rangers lo sabe muy bien.

El cuadro de Talca tuvo que cambiar su localía por los trabajos en el Fiscal de cara a la cita mundialista, y tiene fecha para su esperado regreso, tras el periplo por Linares y Cauquenes.

Fue, precisamente, en esta ciudad donde cortaron por fin con una racha que han sufrido por toda la temporada: volvieron a ganar de local en la Primera B, y fue ante Unión San Felipe.

La medida “a lo Colo Colo” de Rangers para volver al triunfo

Los goles de Gary Mora y Claudio Servetti desataron la locura de los hinchas de Rangers que se acercaron a Cauquenes para el duelo, y que los mete en la lucha por los puestos de la Liguilla de Ascenso.

Sin embargo, a algunos les gusta todo lo relacionado a las cábalas, que en el fútbol son más frecuentes de lo que uno imagina. Y atribuyen la victoria rojinegra a un elemento en particular.

Esto ya fue usado por Colo Colo en la época donde Pablo Guede fue su DT, pero también por otros clubes como Deportes Iquique, muy complicado actualmente en la zona de descenso de la Liga de Primera.

Una imagen que compartió el medio talquino Pasión por los Deportes, da cuenta de un curioso método para espantar toda mala vibra. Se trata de una ruda plantada en una de las porterías del estadio Manuel Moya de Cauquenes.

“¿Habrá sido la ruda la causante del triunfo de Rangers?”, se pregunta la cuenta. “Se pudo observar una ruda en uno de los arcos, desde hace unas semanas y en la previa al partido entre Rangers y San Felipe”, agrega la publicación.

Mira la imagen:

Así va el cuadro rojinegro en la Primera B 2025

Rangers de Talca venció por 2-1 a Unión San Felipe en la fecha 25 de la Primera B y quedó en el noveno puesto con 33 puntos, a dos de la zona de Liguilla del Ascenso que hoy ocupa San Luis de Quillota.

Su próximo partido será la semana del 12 de octubre ante Deportes Antofagasta en el estadio Fiscal de Talca, el que quedará operativo tras ser usado como sede del Mundial Sub 20.