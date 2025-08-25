Se vienen horas claves en Colo Colo tras ser por fin una realidad la despedida de Jorge Almirón. La dirigencia de Blanco y Negro no quiere que el interinato de Hugo González y Luis Pérez se alargue más de la cuenta, razón por la cual esperan dar con el nuevo en el nuevo DT lo más pronto posible.

En ese sentido durante esta tarde Daniel Morón, gerente deportivo de Blanco y Negro, presentará a la Comisión Fútbol de los albos las opciones que el Cacique tiene disponible para dar con el reemplazante definitivo de Almirón.

Gustavo Quinteros es el nombre que más consenso genera en este listado, aunque también hay un plan B que, al igual que el santafesino, conoce lo que es dirigir al Cacique.

El plan B que tiene el Cacique para la banca

Según información entregada por ADN Radio, con la caída definitiva del argentino Juan Pablo Vojvoda, quien dejó Fortaleza y para recalar en el Santos de Brasil, rápidamente en Colo Colo exploraron lo que hay disponible en el mercado.

De esta manera, los otros nombres que están sobre la mesa son Gustavo Quinteros como primera opción y Pablo Guede como una especia de plan B. El listado lo cierra Pablo “Vitamina” Sánchez, quien gusta la llamado Bloque Vial – Ruiz-Tagle al interior de la concesionaria.

Pablo Guede es la segunda opción que gusta en Colo Colo después de Gustavo Quinteros. | Foto: Photosport.

Guede viene de renunciar en el Puebla de México tras caer por 2-0 ante San Luis por la fecha 5 del torneo de Apertura 2025. El argentino al equipo en la decimosexta posición con tres puntos, producto de un triunfo y cuatro caídas. En 25 encuentros apenas ganó cinco, empató tres y perdió 17, lo que da un bajísimo 24% de rendimiento.

El próximo partido de Colo Colo

Los albos regresarán al ruedo este domingo 31 de agosto cuando enfrenten desde las 15:00 horas a Universidad de Chile en el Estadio Monumental. Este partido será válido por la fecha 22 de la Liga de Primera 2025.