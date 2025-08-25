Colo Colo sigue en la búsqueda de un nuevo técnico de cara a lo que queda de temporada tras el paso de Jorge Almirón y que terminó tras el caer ante Universidad Católica.

Sin embargo, algunas de las decisiones que tomó el argentino se vieron en gran parte de este año. De hecho, la primera de ellas es en el interinato de Hugo González con Luis Pérez.

Y si bien se espera que su salida termine por consecuencia trayendo mejores resultados para sus hinchas, la partida del exDT de Boca Juniors trajo una inesperada consecuencia para otra rama del Cacique.

Se fue Jorge Almirón de Colo Colo y trae esta inesperada consecuencia

Han pasado varios días desde que Jorge Almirón dijo adiós al cuadro de Macul, pero desde comienzos de año que el equipo femenino del Cacique ha sido obligado a jugar fuera del Monumental.

La decisión venía del cuerpo técnico del argentino, que prefería reservar la cancha para los partidos de sus dirigidos. En cuatro ocasiones, apenas, las de Tatiele Silveira han ocupado su localía.

Pero tras la partida de Almirón, las albas volverán a ejercer sus partidos en el partido que corresponde por antonomasia. El propio club lo anunció en sus redes sociales este lunes.

Colo Colo Femenino recibirá a Deportes Iquique por una nueva fecha de la Liga Femenina este miércoles 27 de agosto a las 12:00 hrs. Pese, a que cuatro días más tarde tendrá escenario el Superclásico.

El anuncio donde el plantel femenino del Cacique vuelve a ser local en el Estadio Monumental. Foto: Colo Colo.

Incluso, anunciaron la correspondiente venta de entradas donde los hinchas podrán asistir, pese a que el horario y día tampoco ayudan a un correcto desarrollo de la actividad.

Así, queda atrás uno de los secretos más polémicos y mejor guardados del paso de Jorge Almirón, donde el equipo femenino jugó otros cinco encuentros en el Municipal de La Pintana y dos en el Santiago Bueras de Maipú, donde oficialmente es local Universidad de Chile en la Liga Femenina.