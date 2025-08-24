Colo Colo Femenino sigue adelante con una temporada de ensueño, y en esta ocasión tenían que visitar a Universidad Católica en el primer clásico que se jugaba en el Claro Arena.

El Cacique dirigido por Tatiele Silveira disputaba la penúltima fecha de la fase regular de la Liga Femenina ante las cruzadas, en un partido que se disputó sin público en las tribunas.

Aún así, las albas se las arreglaron para hacer historia en el remodelado recinto de los cruzados, y que había comenzado con una victoria ante Unión Española por la Liga de Primera hace solo unas horas.

Colo Colo sigue imparable y hace historia en el Claro Arena

Un partido que comenzó con un gol anulado para las albas en los 12′, con una buena llegada de Yanara Aedo, pero la posición de Mary Valencia previo al remate invalidó todo.

De ahí en más creció la UC avisando al pórtico de Ryann Torrero en más de una ocasión, e incluso el Cacique tuvo tres más para abrir el marcador. Ya en el complemento casi la tuvo Yessenia Paloma López con un remate de distancia.

Luego, el protagonismo lo iba a tener Mary Valencia que la tuvo en más de una ocasión hasta que llegó el minuto 95′. Un buen centro de Yastin Jiménez que encontró a la exSantiago Morning que con golpe de cabeza, y prácticamente sola en el área, venció el pórtico cruzado para celebrar.

La cuenta oficial del Cacique lo celebró con directo guiño al nombre del nuevo recinto cruzado. “¡Claro que sí ganamos!”, fue la publicación del club para festejar la victoria, la primera en la nueva casa cruzada.

Un partido que marca la historia para el Cacique

Tras el pitazo final, Colo Colo sigue escribiendo su historia en la Liga Femenina, porque se convierte en el primer equipo en ganar un clásico que se disputa en el Claro Arena y con Mary Valencia anotando el primer tanto del fútbol femenino en dicho recinto.

Además, se acerca a otras marcas. Entre ellas una fecha más sin conocer la derrota en la presente temporada con 22 triunfos en 22 partidos, llegando a 66 puntos.

Para más remate, las de Tatiele Silveira alcanzaron los 115 goles en las 22 fechas que se han disputado hasta ahora, con un promedio de 5,22 tantos por encuentro y solo cinco en contra.

Resultado que las tiene clasificadas con antelación a los playoffs de la post temporada. Su último partido de la primera parte de la temporada será ante Deportes Iquique de local en el Monumental, a mitad de semana y por confirmar por la ANFP.