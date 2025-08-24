Dirigió en Europa, fue campeón en un coloso como DT y ahora es el gran tapado de Colo Colo

El momento de Colo Colo es pésimo, acumula cinco partidos consecutivos sin ganar en la Liga de Primera y por ahora se está quedando afuera de todo.

Los albos no pueden enmendar el rumbo y tampoco pudieron ganarle a Palestino tras el despido del entrenador Jorge Almirón, porque apenas empataron 0-0 en La Cisterna.

La situación es crítica en Colo Colo, por ahora ni siquiera está clasificando a la Copa Sudamericana, por ende en Blanco y Negro están buscando de forma apresurada a un nuevo entrenador.

ver también Mientras Almirón ganaba US$2 millones, esto pidió Pablo Repetto en su último club

Martín Demichelis aparece como opción para Colo Colo

Colo Colo quiere encontrar luego al reemplazante de Jorge Almirón y existe una lista de entrenadores que suenan en el estadio Monumental, todos extranjeros.

En ByN tiene a varios candidatos, entre los que están Gerardo Martino, Pablo Repetto, Pablo Sánchez, Pablo Guede y Gustavo Quinteros.

Pero no son los únicos, porque según información que maneja RedGol apareció una nueva alternativa internacional: Martín Demichelis.

Publicidad

Publicidad

Martín Demichelis en su paso por Monterrey. (Photo by Azael Rodriguez/Getty Images)

El DT argentino se encuentra sin club tras su salida de Rayados de Monterrey, donde fue despedido en mayo pasado luego de la eliminación de su equipo del Torneo de Clausura mexicano a manos de Toluca.

El ex defensor central tiene variada experiencia como entrenador, porque inició su carrera en Bayern Múnich II, luego pasó por River Plate donde ganó tres títulos y tuvo una inserción tormentosa en el fútbol mexicano.

Publicidad

Publicidad

Martín Demichelis se suma a la larga lista de candidatos para llegar a la banca de Colo Colo, que espera tener a su nuevo técnico para la final de la Supercopa ante Universidad de Chile el 14 de septiembre en Santa Laura.

ver también Claudio Borghi estuvo muy cerca de volver a Colo Colo como entrenador: “Me equivoqué otra vez”

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Universidad de Chile por la Liga de Primera?

El partido entre Colo Colo y Universidad de Chile por la Liga de Primera se jugará este domingo 31 de agosto, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Monumental.