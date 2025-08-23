Colo Colo vio la salida del entrenador Jorge Almirón, después de largas semanas y un quiebre acompañado del bajo rendimiento que sostiene el presente albo. A espera de fichar un entrenador definitivo, el Cacique enfrentó a Palestino con dupla técnica interina.

El Cacique perdió 1-4 contra la UC con Almirón y este reciente viernes debutaron Hugo González y Luis Pérez con empate sin goles ante Palestino en La Cisterna.

En medio de esta contingencia en la banca de Colo Colo, Claudio Borghi reconoció que, tras su exitoso periplo en el Cacique tetracampeón, tiempo después estuvo a punto de volver como DT albo, pero tomo la decisión “equivocada”.

El Bichi estuvo muy cerca de retomar la dirección técnica de Colo Colo en 2011, pero terminó dirigiendo a la selección chilena, cuadro del que fue DT casi dos años (2011-2012).

ver también Mientras la U suspendió su partido: La medida que tomó Colo Colo rumbo al Superclásico

El Bichi se equivocó con aceptar la selección chilena

“Cuando agarré la selección yo tenía la posibilidad de volver a Colo Colo. En mi círculo cercano dije ‘quiero volver a Colo Colo’, la selección venía post Bielsa e iba a haber comparaciones“, dijo Borghi en el programa Pelotazo al 10 de Jorge Gómez.

El Bichi aceptó La Roja en vez de volver a la banca de Colo Colo.

Publicidad

Publicidad

El habilidoso ex mediocampista y hoy comentarista sentenció tajante: “pero pensé: no, tengo que ir a la selección. Y ahí me equivoqué otra vez“.

Borghi jugó en Colo Colo en 1992, en calidad de campeón del mundo con Argentina en México 1986. Como DT del Cacique fue campeón del Apertura y Clausura 2006 y 2007, en su primera experiencia profesional como entrenador.

ver también Edmundo Valladares mete presión por nuevo técnico de Colo Colo: “El proceso debe ser…”

Después de Colo Colo dirigió a Boca Juniors, Argentinos Juniors y Liga de Quito, además de La Roja.