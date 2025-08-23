Se va a cumplir una semana desde que Colo Colo tomó la decisión de despedir al argentino Jorge Almirón tras una temporada 2025 para el olvido, y todavía no existe claridad respecto de quién se hará cargo de la dirección técnica del actual campeón chileno.

Fue Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, quien confirmó que “los próximos días pensamos tener una Comisión de Fútbol para poder ir analizando el tema”. Una respuesta que no cayó en una de las facciones de la dirigencia alba.

Hablamos del Club Social y Deportivo Colo Colo, cuyo presidente Edmundo Valladares fue enfático en señalar que no se debe perder más tiempo ni tener más burocracia para elegir al nuevo técnico del Primer Equipo, pues la situación es de urgencia.

CSD Colo Colo mete presión por nuevo entrenador

En conversación con Radio Cooperativa, el ex timonel de la concesionaria alba indicó que “el proceso tiene que ser rápido, es un interinato breve. No más allá de ese partido (Supeclásico) y mientras antes podamos tener un nuevo cuerpo técnico, mejor. Quedan varias fechas, pero sí, es un interinato que va a ser breve”.

“Estamos agradecidos de Hugo González, de Luis Pérez, como Club Social y Deportivo, de que hayan tomado la responsabilidad de poder ayudar en un momento difícil, y ojalá pueda tener pronto Colo Colo un nuevo cuerpo técnico que nos pueda acompañar en la recta final del campeonato“, dice Valladares.

¿Quiénes son los actuales candidatos a nuevo DT?

Fue el periodista Christopher Brandt que en ESPN reveló un trío de nombres que están en la órbita del Cacique para tomar el lugar de Almirón, uno con pasado en nuestro balompié, uno “bombástico” y otro que sería “el tapado”.

Para el reportero, los principales candidatos para ser el nuevo entrenador de Colo Colo son el argentino Pablo “Vitamina” Sánchez, su compatriota Gerardo Martino, con pasado en Barcelona e Inter Miami, más el uruguayo Pablo Repetto, hoy sin club.