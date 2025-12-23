Salomón Rodríguez es uno de los grandes problemas que tiene Colo Colo para la conformación del plantel de cara a la temporada 2026. El delantero uruguayo de 25 años llegó como flamante refuerzo a principios del presente año y nunca logró acoplarse al Cacique.

Con contrato hasta diciembre de 2027, en los albos no cuentan con él, razón por la cual han buscado la opción que salga a préstamo, pero el alto costo de su salario frena cualquier intención de un acuerdo con otro club, considerando además la maña campaña complica en Colo Colo.

Incluso, las informaciones provenientes desde el estadio Monumental apuntan a que Salomón es la traba para que regrese Damián Pizarro al ataque albo.

Colo Colo piensa rescindir contrato

Sin embargo, y según infirma El Mercurio, en conversación con un directivo de Blanco y Negro, la concesionaria estudia la alternativa de llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes por igual, para rescindir el contrato del jugador.

Eso sí, la información contrasta con lo recopilado por el sitio partidista Dale Albo, quien explica que por ahora “nadie ha podido confirmar (dentro de Blanco y Negro) que esta posibilidad se esté estudiando“.

Salomón Rodríguez jugó este 2025 36 partidos con Colo Colo, con un registro de 1.101 minutos, con apenas tres goles: dos en Copa Chile y uno en la Liga de Primera.

Cabe recordar que la poda de Colo Colo para el 2026 ya sacó del estadio Monumental a Sebastián Vegas, Emiliano Amor, Mauricio Isla, Óscar Opazo y Matías Moya. El primer refuerzo de los albos será presentado en las próximas horas: Matías Fernández Cordero.