Colo Colo quiere dejar atrás el 2025 de pocas luces. Un Centenario que poco de festejo tuvo y en el que se vivieron momentos de tristeza, drama y fugaces alegrías. ¿Qué hacer para que esto no se repita el 2026?

Lo primero, y más evidente, es conformar un equipo que pueda competir a nivel nacional y que no vuelva a repetir el año sin copas internacionales que terminó cerrándose en 2025. Para ello, Fernando Ortiz ya trabaja.

No obstante, el Tano necesita un central, para reforzar la zaga del Cacique, y éste parece no llegar aún. Eso sí, Ortiz ya dijo que su favorito era Joaquín Sosa, defensa con contrato en Bologna, pero a préstamo en Independiente de Santa Fe.

Ojo con la info

Sabemos que el mundo del fútbol tiene un cruce entre lo deportivo y el negocio. Es por eso que cada vez que un jugador suena en un club grande, hay que empezar a revisar quién es la persona que maneja su carrera.

En este caso, tal como dijeron en Pauta de Juego, habría una especie de cruce entre la agencia que representa a la nueva obsesión de Fernando Ortiz y un jugador que, literalmente, dio pena en la temporada 2025 en Colo Colo.

“Cositas raras”

Tal como señaló Coke Hevia en una información en X, Joaquín Sosa y Salomón Rodríguez tienen al mismo representante. Para efectos de ser precisos, la agencia es UruFútbol y tiene a ambos en su plantilla.

Salomón Rodríguez es repudiado en Colo Colo | Photosport

“Vuelven con el mismo que se los clavó. Están haciendo cositas raras. Uno se para y mira para adelante, ¿cómo vas a seguir tropezando con lo mismo?“, se preguntó Nicolás Peric, sobre este asunto.

