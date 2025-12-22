Es tendencia:
Colo Colo

Destapan vínculo de la obsesión de Colo Colo con el jugador albo más odiado: “El mismo que se los clavó”

No hay caso en Colo Colo. Si bien hace rato está clara la intención de Fernando Ortiz de hacerse con un jugador, ahora destapan cositas...

Por Jose Arias

La obsesión de Fernando Ortiz.
© Getty ImagesLa obsesión de Fernando Ortiz.

Colo Colo quiere dejar atrás el 2025 de pocas luces. Un Centenario que poco de festejo tuvo y en el que se vivieron momentos de tristeza, drama y fugaces alegrías. ¿Qué hacer para que esto no se repita el 2026?

Lo primero, y más evidente, es conformar un equipo que pueda competir a nivel nacional y que no vuelva a repetir el año sin copas internacionales que terminó cerrándose en 2025. Para ello, Fernando Ortiz ya trabaja.

No obstante, el Tano necesita un central, para reforzar la zaga del Cacique, y éste parece no llegar aún. Eso sí, Ortiz ya dijo que su favorito era Joaquín Sosa, defensa con contrato en Bologna, pero a préstamo en Independiente de Santa Fe.

“No estaba preparado”: Lucas Wilchez analiza el regreso de Damián Pizarro a Colo Colo

Ojo con la info

Sabemos que el mundo del fútbol tiene un cruce entre lo deportivo y el negocio. Es por eso que cada vez que un jugador suena en un club grande, hay que empezar a revisar quién es la persona que maneja su carrera.

En este caso, tal como dijeron en Pauta de Juego, habría una especie de cruce entre la agencia que representa a la nueva obsesión de Fernando Ortiz y un jugador que, literalmente, dio pena en la temporada 2025 en Colo Colo.

“Cositas raras”

Tal como señaló Coke Hevia en una información en X, Joaquín Sosa y Salomón Rodríguez tienen al mismo representante. Para efectos de ser precisos, la agencia es UruFútbol y tiene a ambos en su plantilla.

Tweet placeholder
Salomón Rodríguez es repudiado en Colo Colo | Photosport

Vuelven con el mismo que se los clavó. Están haciendo cositas raras. Uno se para y mira para adelante, ¿cómo vas a seguir tropezando con lo mismo?“, se preguntó Nicolás Peric, sobre este asunto.

Aseguran que la llegada de Esteban Andrada a Colo Colo es muy difícil: “No veo la factibilidad”

