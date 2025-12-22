Brayan Cortés nuevamente es noticia en el mercado de pases de Colo Colo. Esto, pese a que el meta solamente rozó Macul, debido a que sus intenciones no estaban puestas con un remember en el Monumental.

Pese a ello, aún pesa su salida a Peñarol, este año. Por eso es que Colo Colo sigue en la búsqueda incesante de un arquero que pueda relegar a Fernando De Paul a la banca.

El elegido parece ser Esteban Andrada, portero que fue dirigido por el propio Fernando Ortiz en Monterrey y que parece avanzado en conversaciones. Claro que, actualmente, milita en el Zaragoza, de la Segunda División española.

¿Difícil? Le ponen trabas a la llegada de Andrada

Muchas expectativas se habían creado en torno al portero de Zaragoza, en un corto período. No obstante, su llegada a Colo Colo parece no ser tan fácil como se esperaba. Al menos eso cree Coke Hevia.

Con cierto sentido de realidad activado, el periodista aseguró que es muy difícil que Andrada deje España. “Zaragoza no lo deja salir, pertenece a Monterrey q paga la mitad de su sueldo. No veo la factibilidad“, aseguró en su cuenta de X.

Lo cierto es que hay razones para pensar como Coke Hevia. El portero argentino está como préstamo en Zaragoza hasta mitad del 2026. Mientras que, Monterrey tiene su ficha hasta junio de 2027.

