Colo Colo no pierde el tiempo y se sigue moviendo en el mercado de fichajes para el 2026. El Cacique se está armando ante la serie de cambios que habrá en el plantel para el año que viene y el arco se ha transformado en uno de los puestos a reforzar.

Después de varios días esperando ofertas, el Eterno Campeón por fin tiene prácticamente sellada la salida de Brayan Cortés. El Indio se acerca a pasos agigantados al fútbol argentino, lo que obliga a la dirigencia a buscarle un reemplazante. Y Fernando Ortiz tiene claro el nombre que quiere: Esteban Andrada.

El portero del Real Zaragoza, con el que el Tano compartió en Monterrey de México, es el apuntado a tomar el lugar. Sin embargo, en su primer acercamiento hubo un portazo de parte del club, pero el deseo del jugador es uno que ilusiona a los hinchas del Cacique. Tanto, que incluso hizo saber la condición por la que se sentará a negociar.

Lo único que pide Esteban Andrada para venir a Colo Colo

El coqueteo entre Colo Colo y Esteban Andrada vuelve a aparecer con mucha fuerza en el mercado de fichajes del fútbol chileno para el 2026. El Cacique quiere al portero, pedido por Fernando Ortiz, por lo que esperaba sacar a Brayan Cortés para avanzar.

Esteban Andrada asoma otra vez como opción firme para el arco de Colo Colo. Foto: Getty Images.

Ahora que el Indio está a un paso del fútbol argentino, le queda la pista libre para arribar al Eterno Campeón. Y si bien todavía no hay nada formal, el guardameta argentino ya tomó una postura al respecto.

En su canal de YouTube el periodista Edson Figueroa se refirió al caso del portero. “¿Se acuerdan una declaración que da el representante que da Esteban Andrada cuando manifiesta que va a llegar a Argentina, conversaría con él y forzar una salida? Me quedó dando vuelta la frase“, comenzó señalando.

Tras ello, el reportero albo soltó la bomba respecto a la negociación. “Hoy me decían y tiene que avanzar, no es una posibilidad concreta, pero el futbolista está dispuesto a solucionar su salida del fútbol español“.

¿Pero qué debe pasar para que acepte? Esteban Andrada le dejó más que clara su postura al Cacique para sentarse a conversar. “(Pasará) siempre y cuando en Colo Colo le aseguren un contrato de, al menos, dos años“.

A sus 34 años, el portero no se arriesgará a dejar Europa tan fácilmente y apuesta a tener seguridad para dar el paso. Quedará esperar para ver si la dirigencia de Blanco y Negro acepta esta condición y más cuando no habrá competencia internacional.

¿Cuáles son los números de Esteban Andrada en la temporada 2025/26?

Esteban Andrada vuelve a sonar en Colo Colo luego de haber disputado un total de 10 partidos oficiales con el Real Zaragoza. En ellos dejó su arco en cero en 2 ocasiones y recibió 16 goles en los 900 minutos que estuvo bajo los tres palos.

