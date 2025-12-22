Colo Colo ha sorprendido a todos con sus movidas en el mercado de fichajes del 2026. El Cacique está dando que hablar mucho antes de pensado y quiere dar un golpe con un nombre potente en su portería como Esteban Andrada.

El guardameta del Real Zaragoza de España conoce a Fernando Ortiz desde que lo dirigió en el Monterrey de México y lo quiere para suplir a Brayan Cortés. Una situación que ha generado una ola de rumores, principalmente por si el interés ha llegado a generar una oferta.

En las últimas horas se conocieron nuevos detalles sobre lo que ha pasado con la supuesta opción del guardameta de aterrizar en el Estadio Monumental. Y si bien es real que lo pidió el Tano, aún no hay nada sobre la mesa.

Colo Colo mira de lejos a Esteban Andrada por ahora

A pesar de que Fernando Ortiz lo quiere si es que se va Brayan Cortés, lo cierto es que por hora Colo Colo está sólo interesado en Esteban Andrada. El Cacique no ha hecho una propuesta formal y sólo ha tenido acercamientos con el portero de 34 años.

Esteban Andrada puede reencontrarse con Fernando Ortiz en Colo Colo. Foto: Photosport.

Fue el periodista Edson Figueroa quien en su canal de YouTube entregó detalles al respecto. “Morón quiere un arquero joven de proyección y ahí está (Jaime) Vargas. Lo tengo confirmado, Colo Colo lo está siguiendo. Por su parte, Ortiz es de la idea de ir a buscar a un arquero de experiencia como Esteban Andrada“, comenzó señalando.

Publicidad

Publicidad

Pero eso no fue todo ya que el reportero albo reveló que Colo Colo ya tomó contacto con Esteban Andrada, aunque para conocer sus pretensiones. “Ya hubo un llamado. Un sondeo, no una oferta“.

ver también ¿Se queda en Colo Colo? El duro golpe que recibe Brayan Cortés en el mercado de fichajes 2026

De hecho, el portero se mostró más que interesado en venir al Estadio Monumental. “En esa respuesta dijo que le encantaría venir, el deseo está. Esas oportunidades para el momento de Colo Colo hay que tomarla“, cerró el comunicador.

Se espera que el Eterno Campeón haga avances en las próximas horas, a la espera de lo que pase con Brayan Cortés. El Indio busca salir otra vez al extranjero y, una vez lo concrete, se iniciará la búsqueda del portero.

Publicidad

Publicidad

Colo Colo seduce de a poco a Esteban Andrada para que acepte venir a jugar al fútbol chileno. El Cacique apuesta al conocimiento que tiene Fernando Ortiz del guardameta para no sufrir en el 2026 y así soñar en grande con volver a ser campeón.

¿Cuáles fueron los números de Esteban Andrada en la temporada 2025/26?

Esteban Andrada interesa en Colo Colo luego de haber disputado un total de 10 partidos oficiales con el Real Zaragoza en la temporada 2025/26. En ellos dejó su arco en cero en 2 ocasiones y recibió 16 goles en los 900 minutos que acumula dentro de la cancha.