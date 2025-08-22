Colo Colo ya jugó el primero de los dos partidos que tiene pensados con técnico interino antes de dar con el sucesor de Jorge Almirón. El Cacique está mirando varios nombres en el mercado para poder tener a su próximo entrenador lo antes posible y este viernes hubo importantes novedades.

En los últimos días se ha conocido que Gustavo Quinteros, Pablo Guede y Pablo Vitamina Sánchez son algunos de los candidatos a la banca alba. Sin embargo, lo que nadie imaginaba era el cuarto que entraría en la lista: Gerardo Martino.

El Tata, un viejo conocido para nuestro país al haber perdido las finales de Copa América 2015 y 2016 con Chile, se sumó a las opciones que manejan en el Estadio Monumental. Una sorpresa total y que ya ilusiona a algunos.

Gerardo Martino, el gran tapado de Colo Colo para reemplazar a Jorge Almirón

Si alguien pensaba en los nombres que podían llegar a reemplazar a Jorge Almirón en Colo Colo, probablemente nunca imaginó que llegaría uno así desde Argentina. Gerardo Martino es el gran tapado que manejan en el Cacique para ser su nuevo entrenador y no son pocos los que ya lo ven con el buzo puesto.

Gerardo Martino se suma a la lista de posibles entrenadores de Colo Colo. Foto: Getty Images.

Fue el periodista Edson Figueroa quien dio a conocer el bombazo en la búsqueda de estratega en el cuadro albo. Estando libre desde noviembre del año pasado, no suena descabellado y más luego que hace no mucho tiempo Aníbal Mosa intentó dar un golpe similar con Luiz Felipe Scolari.

Publicidad

Publicidad

Gerardo Martino tuvo una última etapa que no fue la mejor en el Inter Miami junto a Lionel Messi, pero su currículum lo quisiera tener cualquiera. Pasando por instituciones como Barcelona o la selección de Argentina, calza con el perfil que piensan en Colo Colo.

ver también ¡Uno menos! Emiliano Amor se queda afuera del Superclásico ante la U

Eso sí, traerlo no sería nada de fácil. A sus 62 años, el Tata ya viene de vuelta y ha atravesado periodos complicados en sus últimas aventuras. Además, su sueldo es algo a considerar pensando en el nivel de clubes y selecciones por las que pasó.

Quedará esperar ahora para ver si es que desde el Eterno Campeón se atreven a ir a buscarlo. De hacerlo, sería uno de los golpes más importantes en el fútbol chileno en los últimos años, pero habrá que estar atentos a si ocurre.

Publicidad

Publicidad

Gerardo Martino se suma a la lista de candidatos a la banca de Colo Colo para tomar el lugar de Jorge Almirón. El Cacique no quiere cometer más errores y apuesta a un 2026 con todo, incluso si eso significa traer un DT de renombre mundial.

¿Cuáles son los números de Gerardo Martino como DT?

A lo largo de su carrera, Gerardo Martino ha logrado dirigir un total de 497 partidos oficiales. En ellos ha conseguid 266 triunfos, 112 empates y 119 derrotas, con 965 goles a favor y 587 en contra.

ver también ¿Lesionado o bajo nivel? Colo Colo aclara por qué Claudio Aquino apenas jugó 45 minutos

¿Cuándo juega Colo Colo?

Mientras sigue buscando entrenador, Colo Colo se prepara para un importante desafío que tiene por delante. El próximo domingo 31 de agosto desde las 15:00 horas el Cacique recibe a la U en un nuevo Superclásico.

Publicidad