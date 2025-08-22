Este viernes arrancó la fecha 21 de la Liga de Primera 2025 y lo hizo con un partido más que importante en la parte alta. Palestino no pudo hacerse respetar de local y terminó empatando sin goles con Colo Colo, que sigue sin saber de triunfos y se complica en la tabla de posiciones.

Luego de la salida de Jorge Almirón y con la dupla técnica de Hugo González junto a Luis Pérez, el Cacique esperaba cortar su mala racha. Sin embargo, se encontró con unos pupilos de Lucas Bovaglio que, con la chance de meterse en el podio, dieron una dura pelea.

Pese a los esfuerzos, ninguno de los dos pudo llevarse los tres puntos, lo que los deja más que preocupados en el torneo. Esto, pensando que pueden alejarse de sus objetivos, especialmente el Eterno Campeón que está quedando fuera hasta de los puestos de Copa Sudamericana.

Palestino y Colo Colo reparten puntos que no le sirven de nada en la tabla de posiciones

Colo Colo tenía la obligación de llevarse los tres puntos en su visita a Palestino después de un ciclo terrible que terminó con la salida de Jorge Almirón. Sin embargo, el Cacique siguió mostrando un mal juego y terminó salvándose gracias a una gran actuación de Fernando De Paul.

Colo Colo y Palestino animaron un intenso partido bajo la lluvia, el que los complica en la tabla de posiciones. Foto: Photosport..

El Tuto fue clave cuando mejor estuvieron los Árabes y tuvo tanto atajadas como despejes que mantuvieron la igualdad. Una que, al final de cuentas, poco les sirve en la tabla de posiciones.

Palestino, que era el que más podía presionar a los líderes, se farrea una gran posibilidad. El Tino se estanca en el cuarto lugar con 36 puntos, quedando a 11 del puntero Coquimbo Unido.

En el caso de Colo Colo las cosas son aún peores. El Cacique no logra romper su mala racha y queda con 28 unidades en el octavo lugar, fuera de zona de copas internacionales y a la espera de lo que pase con el resto de la fecha.

Si Huachipato y Ñublense logran ganar sus partidos ante Deportes La Serena y Deportes Iquique, respectivamente, el panorama se oscurece más. El Eterno Campeón podría cerrar la fecha en el décimo lugar en el año de su centenario.

Colo Colo sigue en crisis y lamenta un empate que no le sirve de nada en su lucha por remontar un año terrible. El Cacique suma un punto ante un Palestino que lamenta no poder acercarse a los líderes de la Liga de Primera.

Así queda la tabla de posiciones tras el partido entre Palestino y Colo Colo

¿Cuáles son los próximos partidos de Palestino y Colo Colo?

Palestino y Colo Colo ahora se enfocan en lo que serán sus desafíos en la próxima fecha de la Liga de Primera. Mientras los Árabes visitan a Unión La Calera el viernes 29 de agosto desde las 19:00 horas, el Cacique recibe a la U en el Superclásico el domingo 31 a partir de las 15:00 horas.

