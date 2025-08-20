Colo Colo vive el día después de una jornada muy importante en la terrible temporada 2025. El Cacique da vuelta la página de lo que fue el proceso de Jorge Almirón luego de su salida y pone la mira en lo que viene por delante.

Con la dupla técnica de Hugo González y Luis Pérez al mando, el Eterno Campeón tendrá que enfrentar los próximos dos partidos de la Liga de Primera. El primero será ante Palestino, que está peleando en la parte alta y quiere estirar la mala racha de su rival. Es por ello que Emiliano Amor sacó la voz para despertar a sus compañeros.

El defensor ha sido uno de los pocos que ha dado la cara ante los malos resultados y ahora, con un nuevo ciclo comenzando, asoma como un líder. Así por lo menos lo dejó claro con sus declaraciones, las que fueron directo a sus compañeros.

Emiliano Amor llama a Colo Colo a sacarse la rabia ante Palestino

Colo Colo se rearma para salir de su crisis de la mano de los referentes que le quedan. Emiliano Amor, lejos de las luces, ha tomado voz de mando en la interna y bien lo hizo saber este miércoles, donde adelantó el choque con Palestino.

“Va a ser un partido muy difícil porque tienen buen juego en el medio, se mueven por todos lados y capaz a nosotros nos hagan cambiar de posición. Tenemos que estar concentrados“, comenzó señalando sobre los Árabes.

Pero fue tras ello que Emiliano Amor le hizo un potente llamado al plantel de Colo Colo a despertar de una vez por todas. “Tenemos que cambiar la página, salir con toda esta rabia que tenemos, con corazón y orgullo por todos los puntos que venimos perdiendo“.

En esa misma línea y respetando a Palestino, el zaguero remarcó que hay que ir con pundonor a buscar el triunfo. “Siempre son partidos difíciles, largos, intensos. Sabemos que Palestino es fuerte, pero como dije antes, tenemos que sacar esta rabia, el orgullo, el trabajo que venimos haciendo e intentar mejorar para llevarnos los tres puntos que necesitamos y mucho“.

“Tenemos que ganar, este club te tienes que hacer responsable de todo, victorias, derrotas y empates. Tenemos que salir a ganar en todos lados, tenemos que ser protagonistas y dejar el corazón en todo momento. Trataremos de hacer eso ante Palestino y llevarnos los tres puntos“, sentenció.

Colo Colo tendrá que ir con más que fútbol a enfrentar el duelo con Palestino. El Cacique apela al amor propio para salir de su crisis, ya sin Jorge Almirón en la banca pero con los mismo jugadores que no han estado a la altura en un año como el centenario.

¿Cuáles son los números de Emiliano Amor esta temporada en Colo Colo?

En lo que va de temporada 2025, Emiliano Amor ha logrado disputar un total de 19 partidos oficiales. En ellos no ha marcado goles ni ha aportado asistencias y alcanza los 1.164 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo juega Colo Colo con Palestino?

Emiliano Amor y Colo Colo no tienen tiempo para lamentar la salida de Jorge Almirón y deben enfocarse de inmediato en lo que viene en la Liga de Primera. El Cacique visita a Palestino este viernes 22 de agosto a partir de las 15:00 horas.

