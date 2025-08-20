Colo Colo no pudo tener refuerzos en el mercado de fichajes de invierno y se quedó con los jugadores que tiene para levantar su campaña. Sin embargo, el Cacique sí estuvo muy interesado en un nombre con el que pudo dar el gran golpe.

En los últimos días de la ventana se conoció que el Eterno Campeón estuvo buscando a Bruno Barticciotto para potenciar su delantera. El hijo de Marcelo, uno de los máximos ídolos del club, era el objetivo de la dirigencia pero las cosas no llegaron a buen puerto.

Parecía que esto había quedado en el olvido, pero fue el propio artillero quien revivió las cosas y lanzó una frase que ya da que hablar. Y es que más allá de que no se dio, reconoció que le gustaría, aunque no en este momento.

Bruno Barticciotto reconoce querer jugar por Colo Colo, pero…

Pese a que Colo Colo lo quería ahora, Bruno Barticciotto decidió cerrar la puerta, pero no del todo. El delantero reveló que le gustaría llegar algún día al Cacique, pero que por ahora sus prioridades son otras.

Bruno Barticciotto no jugará en Colo Colo… por el momento. Foto: Getty Images.

Fue en conversación con ESPN que el hijo de Marcelo se refirió al interés que tuvo el Eterno Campeón días atrás. “Sí, me llamaron, pero lo descarté de inmediato porque yo estoy a préstamo acá y era imposible la situación“.

Publicidad

Publicidad

Tras ello, Bruno Barticciotto se sinceró sobre si se ve jugando en Colo Colo en el futuro y fue categórico. “En algún minuto sí me gustaría, pero no ahora“, enfatizó el atacante.

ver también Tras sonar en Colo Colo: Bruno Barticciotto vuelve al gol y le da triunfo al Santos Laguna

Finalmente y en esa misma línea, el artillero remarcó que su mira está puesta en el extranjero por ahora. “Tengo bastantes objetivos que son ambiciosos y quiero cumplirlos“.

Así, el delantero le deja la puerta abierta al Eterno Campeón pero para el futuro. A sus 24 años, está en México y espera dar un salto más en su carrera para así ser opción para la selección chilena.

Publicidad

Publicidad

Colo Colo tendrá que esperar para poder tener un Barticciotto en sus filas una vez más. Bruno está enfocado en el Santos Laguna, donde está recuperando terreno y siendo una de las figuras en el inicio de la Liga MX.

¿Cuáles son los números de Bruno Barticciotto en el Santos Laguna?

Con su actuación ante Cruz Azul, Bruno Barticciotto llegó a los 14 partidos oficiales en total con el Santos Laguna. En ellos ha marcado 8 goles, no tiene asistencias y alcanza los 947 minutos dentro de la cancha.

ver también Tras ser opción en Colo Colo, Bruno Barticciotto quedó a un paso de activar una millonaria obligación

¿Cuándo juega Colo Colo?

Mientras sigue soñando con algún día tener a Bruno Barticciotto, Colo Colo se enfoca en levantar el rumbo de su mala temporada. El Cacique vuelve a la cancha este viernes 22 de agosto cuando a las 15:00 horas visite a Palestino.

Publicidad