Colo Colo

Aquino rompe el silencio tras salida de Almirón y hace promesa a los hinchas de Colo Colo

Tras días difíciles, Claudio Aquino sacó la voz en Colo Colo. Esto dijo el volante.

Por Javiera García L.

Esto dijo Claudio Aquino en Colo Colo

Colo Colo se recupera de la humillante derrota contra U. Católica y el despido de Jorge Almirón, y alista sus armas para un partido clave contra Palestino en la fecha 21 de la Liga de Primera. Hugo González y Luis Pérez dirigirán el encuentro de este viernes 22 de agosto.

Los tiempos para lamentos ya pasaron y bien lo sabe Claudio Aquino. Ahora, el volante habló sobre lo que viene para el Cacique y le hizo una promesa al hincha: que el equipo se va a levantar.

Hay que dar vuelta la página, tratar de renovar las energías y estar bien, tenemos empezar a sumar y a ganar. Palestino es un rival duro, que juega bien al fútbol, pero con nuestras armas y nuestro juego podemos hacer un gran partido y quedarnos con los tres puntos”, mencionó.

Es importante para nosotros, primero que nada, ganar. Empezar a sumar confianza y empezar a encontrarnos a nosotros mismos, porque últimamente no lo estábamos haciendo. Va a ser importante para la confianza, para sumar y afrontar lo que viene, que es muy importante”, señaló.

Claudio Aquino habló en Colo Colo | Photosport

Claudio Aquino habló en Colo Colo | Photosport

La promesa de Claudio Aquino a los hinchas de Colo Colo

Siempre el hincha es importante. Siempre que le ha tocado estar o ir a los estadios, lo hizo. En el último partido alentaron todo el tiempo y eso es muy importante para nosotros. Quiero decirles que vamos a hacer lo mejor para sacar a Colo Colo adelante y muchas gracias por todo“, cerró.

Contra Palestino, el cuerpo técnico interino prepara una formación con Fernando de Paul; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Emiliano Amor y Erick Wiemberg; Vicente Pizarro, Esteban Pavez y Claudio Aquino; Lucas Cepeda, Javier Correa y Francisco Marchant.

