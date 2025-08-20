Colo Colo se recupera de la humillante derrota contra U. Católica y el despido de Jorge Almirón, y alista sus armas para un partido clave contra Palestino en la fecha 21 de la Liga de Primera. Hugo González y Luis Pérez dirigirán el encuentro de este viernes 22 de agosto.
Los tiempos para lamentos ya pasaron y bien lo sabe Claudio Aquino. Ahora, el volante habló sobre lo que viene para el Cacique y le hizo una promesa al hincha: que el equipo se va a levantar.
“Hay que dar vuelta la página, tratar de renovar las energías y estar bien, tenemos empezar a sumar y a ganar. Palestino es un rival duro, que juega bien al fútbol, pero con nuestras armas y nuestro juego podemos hacer un gran partido y quedarnos con los tres puntos”, mencionó.
“Es importante para nosotros, primero que nada, ganar. Empezar a sumar confianza y empezar a encontrarnos a nosotros mismos, porque últimamente no lo estábamos haciendo. Va a ser importante para la confianza, para sumar y afrontar lo que viene, que es muy importante”, señaló.
Claudio Aquino habló en Colo Colo | Photosport
La promesa de Claudio Aquino a los hinchas de Colo Colo
Siempre el hincha es importante. Siempre que le ha tocado estar o ir a los estadios, lo hizo. En el último partido alentaron todo el tiempo y eso es muy importante para nosotros. Quiero decirles que vamos a hacer lo mejor para sacar a Colo Colo adelante y muchas gracias por todo“, cerró.
Contra Palestino, el cuerpo técnico interino prepara una formación con Fernando de Paul; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Emiliano Amor y Erick Wiemberg; Vicente Pizarro, Esteban Pavez y Claudio Aquino; Lucas Cepeda, Javier Correa y Francisco Marchant.