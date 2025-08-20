Es tendencia:
Colo Colo

La indignación de Pato Yáñez por Alan Saldivia: “Todos quieren irse de Colo Colo, increíble”

Patricio Yáñez se refirió a la posible salida de Alan Saldivia de Colo Colo. El defensa tiene una oferta desde la MLS.

Por Javiera García L.

Alan Saldivia tiene un pie fuera de Colo Colo
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTAlan Saldivia tiene un pie fuera de Colo Colo

Colo Colo está a la espera de la respuesta del Houston Dynamo para la salida de Alan Saldivia. El defensa uruguayo tiene sus maletas casi listas para salir del Monumental y aguarda por el visto bueno del elenco de la MLS después de la contraoferta que enviaron los albos.

En el Cacique se abrieron a la venta del jugador, pero no quedaron contentos con las condiciones que llegaron en la primera oferta. Houston Dynamo busca un préstamo por 300 mil dólares con una opción de compra de 1,7 millones y desde Colo Colo piden más.

“Hicimos una contrapropuesta. Si se aprueba, deberían hacer el traspaso“, transparentó Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro.

Esto es una noticia que impresionó a Patricio Yáñez. “Es un tremendo negocio, pero… Hoy todos salen de Colo Colo, es increíble. Nunca había visto que todos quieran irse de Colo Colo, cuando siempre todos quieren quedarse“, declaró en el programa matutino de Radio Agricultura.

Por qué la oferta desde Estados Unidos por Alan Saldivia es tentadora para Colo Colo

A la espera de la salida de Alan Saldivia

La espera de Colo Colo por la salida de Alan Saldivia no puede durar muchos días, porque la ventana de pases de la MLS cierra este jueves 21 de agosto. De salir, tendría que ser dentro de las próximas horas y significaría que el defensa ni siquiera jugaría el partido del viernes 22 contra Palestino.

En el Monumental ya tienen un plan en caso de que se concrete la operación. El apuntado a reemplazar a Alan Saldivia sería el canterano Nicolás Suárez, titular y capitán de la Sub 20 que hace poco debutó en el primer equipo.

