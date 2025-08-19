En Colo Colo no solamente pega fuerte la salida de Jorge Almirón y la búsqueda de un nuevo técnico. También deben analizar la oferta que llegó desde Estados Unidos por Alan Saldivia.

Este jueves se cierra el libro de pases en la MLS, por lo que se debe responder en las próximas horas al ofrecimiento para que el zaguero uruguayo sea transferido al Houston Dynamo, que marcha 12° entre 15 clubes en su conferencia.

Para los albos la oferta es prácticamente irresistible. Si bien no entrará dinero fresco de inmediato, pues solamente garantizan 450 mil dólares por un préstamo, la opción de compra es obligatoria por dos millones de dólares más.

La cláusula que se impuso en el contrato que se le renovó al charrúa a fines del año pasado estipula que son 4 millones de dólares los que se deben pagar para comprarlo. Y si bien ese dinero no llegará ahora, sí puede aparecer a futuro.

Saldivia tiene chances de irse de Colo Colo

Colo Colo se queda con parte del pase de Saldivia

Esto porque el cuadro norteamericano solamente se quiere quedar con el 50% del pase de Saldivia. La otra mitad seguirá perteneciendo a Colo Colo, por lo que puede ser negocio a futuro como pasó, por ejemplo, con Pablo Solari.

Saldivia señaló hace dos semanas que “estoy trabajando para salir adelante, respecto a mi salida se hará cargo mi representante y Aníbal Mosa. Si llega una oferta se la harán saber”.

“Yo me preocupo de jugar, mi foco está en Colo Colo y quiero afrontar este segundo semestre con mejor cara”, manifestó por lo que es su opción de salir del Monumental.

La reunión de directorio de Blanco y Negro esta tarde será crucial para zanjar la salida o la continuidad de Alan Saldivia del cuadro Popular.

