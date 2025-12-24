Una ardua tarea tienen los dirigentes de Blanco y Negro para la temporada 2026, debido a que tienen que armar un plantel competitivo para Colo Colo con muy poco presupuesto.

El cuadro albo atraviesa una crisis económica importante, a la que llegó por los nefastos resultados que consiguió en 2025 y por el alto valor de una plantilla que no obtuvo triunfos.

Los ágiles representantes saben que las arcas del Monumental están casi vacías, es por ello que ofrecen jugadores al por mayor, sobre todo agentes libres, para ver si se interesan en Colo Colo con ficharlos.

Blanco y Negro no quiere fichar a César Munder

Uno de los tantos futbolistas que fue ofrecido a Colo Colo fue el delantero César Munder, quien está en el pase en su poder tras finalizar contrato con Cobresal.

El cubano-chileno justamente fue uno de los villanos del Cacique, porque le marcó un doblete en la penúltima fecha, lo que ayudó a la no clasificación alba a la Copa Sudamericana.

A pesar que la llegada de Munder al Monumental sería a costo cero en Blanco y Negro no quieren fichar al puntero, según información de El Mercurio, porque piensan que va a tapar a los jóvenes Lucas Cepeda, Leandro Hernández y Francisco Marchant.

Colo Colo por ahora tiene a Matías Fernández como único fichaje y se esperan muy pocas contrataciones para el 2026.

