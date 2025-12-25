Si existe una palabra que puede graficar el presente del Sevilla, donde juegan los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, esa es “irregularidad“. Hoy están en la mitad de Tabla en La Liga y quedaron tempranamente eliminados en Copa del Rey.

Es en este punto donde aparece la figura del técnico argentino Matías Almeyda, el que según un reportaje del medio hispano Mundo Deportivo, está a un paso de presentar su renuncia a la banca de los andaluces y apuntan a razones de peso.

Alertan que Alexis y Suazo quedarán sin DT en Sevilla

“Matías Almeyda se lo piensa, Matías Almeyda se cansa o, simplemente, Matías Almeyda se plantea abandonar el banquillo del Sevilla. Cualquiera de estos posibles titulares son correctos para encabezar esta noticia”, indica el medio.

En esa línea, la publicación apunta a que “el entorno más próximo del ‘Pelado’ ya está con la mosca detrás de la oreja y en su staff no descartan que en cualquier momento suene el teléfono y llegue el temido mensaje: ‘Se acabó'”.

Lo más llamativo de la situación es que la dirigencia del equipo de Alexis y Suazo están muy conformes con la labor del técnico argentino, por lo que no tienen en sus planes destituirlo, y apuntan a que el DT “se está topando con la cruda realidad del vestuario sevillista”.

¿Cuándo vuelven a jugar los chilenos?

Tras el receso por las fiestas de final de año, el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo volverá a las canchas este domingo 4 de enero, cuando reciban en el Ramón Sánchez Pizjuán al Levante, desde las 10:00 horas (de Chile)

Así están los andaluces en La Liga