El Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo ya está en ambiente navideño. El club español compartió un saludo en sus redes sociales y el lateral izquierdo de La Roja es protagonista como uno de los capitanes subrogantes del primer equipo masculino.

“Los capitanes de todos los equipos del Sevilla FC, unidos para desear una feliz Navidad“, compartió el club en redes sociales junto a la postal en la que Suazo aparece en primera línea.

En un comunicado, el club agregó que “el presidente del club, acompañado por los capitanes de los diferentes escalafones, posó en la grada del estadio Jesús Navas”.

Feliz Navidad: Suazo y los capitanes del Sevilla

“le acompañaron los capitanes de todos los equipos del club en sus diferentes escalafones. Empezando por el primer plantel, con la presencia de Gudelj, Marcao, Nyland, Suazo, Azpilicueta y Juanlu, pasando por Esther Sullastres del equipo femenino, Alberto Flores del Sevilla Atlético y Víctor del Sevilla FC Genuine”, complementaron.

Sevilla añade que es “una ocasión especial y en el mejor escenario posible, en el que se culmina la formación que se inicia desde edades muy tempranas en los campos exteriores de la carretera de Utrera”.

“Y es que el Sevilla FC y la defensa de su escudo es tarea tanto de los profesionales como de los más pequeños, el futuro de un sentimiento cada vez más fuerte que tantos compartimos como una gran familia. ¡El Sevilla FC os desea una feliz Navidad!“, sentenciaron.

El Sevilla cerró el 2025 en la décima posición de la tabla con 20 puntos en 17 partidos. La misión para la segunda mitad de la temporada será alcanzar al menos cupo de Conference League.