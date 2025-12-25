Mientras muchos celebraban Navidad junto a sus seres queridos, el mercado del fútbol chileno no cesó. Ahí, Manley Clerveaux dio el gran batacazo al oficializarse su salida de Colo Colo rumbo a nuevo club.

Tal cual, porque “Neyman”, como es apodado, es nuevo refuerzo de Deportes Puerto Montt. El joven atacante de 19 años parte al sur a sumar minutos tras polémico paso por el Cacique.

“Joven atacante con proyección, Manley llega al Chinquihue para aportar velocidad, desequilibrio y atrevimiento en el último tercio. Una promesa en desarrollo, con energía, potencia y confianza para encarar y buscar el gol”, destacó su nuevo club.

Las razones que sacaron a Clerveaux de Colo Colo

Manley Clerveaux protagonizó polémicas durante sus últimas semanas en Colo Colo. El ahora nuevo jugador de Puerto Montt venía de múltiples roces con Fernando Ortiz y al dirigencia alba.

Su actitud con el DT de Colo Colo y el llegar tarde a los entrenamientos le valieron el partir a préstamo. Tal como informó hace meses El Deportivo, las indisciplinas fueron clave para que el club le buscara nueva casa.

Pese a eso, el joven nacido en Haití llegó como rockstar al recién ascendido a Primera B. Ahí lo espera Danilo Díaz, otro canterano albo que brilló en Puerto Montt y que pese a las críticas por su baja estatura es pilar en los delfines.

“Con mentalidad ofensiva y hambre de crecimiento, se integra al proyecto 2026 como una apuesta de futuro, sumando frescura y vértigo al ataque del Velero”, presentaron a Clerveaux en el sur.