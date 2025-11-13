Uno de los jugadores que asomó con fuerza en Colo Colo en la temporada 2025 es el haitiano Manley Clerveaux, quien tuvo la opción de a sus 19 años debutar en el primer equipo.

El delantero fue considerado primero por Jorge Almirón y luego por Fernando Ortiz, es más, este último lo hizo debutar en la Liga de Primera ante Deportes Iquique, donde jugó los últimos minutos en el Monumental.

Pero el atacante caribeño salió de las convocatorias en los últimos encuentros del Cacique y se debe, según dio a conocer el programa Dale Albo AM, a una serie de actos de indisciplina que ha protagonizado.

La situación que borró a Manley Clerveaux de Colo Colo

Manley Clerveaux, que aún ocupa cupo de extranjero porque no se ha podido nacionalizar chileno, no estuvo en los últimos partidos de Colo Colo y en La Tercera explicaron el motivo.

El puntero no se ha portado bien en el Monumental, es más, ha llegado tarde a los entrenamientos de la serie juvenil que representa, por ende, Fernando Ortiz tomó la decisión de no considerarlo en el cuadro adulto.

En el citado medio informaron que el error de Neyman fue “no haber llegado a la hora a entrenamientos del plantel juvenil después de ser convocado para un partido del equipo de honor. Ahí se determinó ‘aterrizarlo’ para evitar que se ‘mareara’, como ha sucedido con otros productos talentosos de la cantera alba que se diluyeron por ese tipo de problemas”.

Manley Clerveux es uno de los grandes proyectos de Colo Colo y del fútbol chileno, por lo que espera obtener pronto la nacionalización para así no ocupar cupo de extranjero.