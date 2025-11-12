Como si las cosas ocurridas esta temporada no fueran suficiente, Colo Colo suma un nuevo dolor de cabeza. En los últimos días se conoció que Manley Clerveaux, una de las jóvenes promesas de la cantera alba, está cortado en el Cacique tanto del primer equipo como del fútbol joven.

Esta semana revelaron que el extremo haitiano cometió un acto de indisciplina que le costó su puesto con Fernando Ortiz y la proyección. El Tano llegó al club y le dio la chance al jugador, pero más allá del rendimiento, su actitud no ha sido la mejor.

Luego de conocerse la noticia quedaron muchas dudas sobre lo que realmente pasó en el Estadio Monumental. Es por ello que el hombre que soltó la bomba salió a explicar en parte lo que está ocurriendo con Neyman.

Los nuevos detalles sobre la cortada de Colo Colo a Manley Clerveaux

La cortada que le dio Colo Colo a Manley Clerveaux por indisciplina ha dejado muchas preguntas en los hinchas. Todos quieren saber qué fue lo que pasó con el extremo y el Cacique como para que lo sacaran tanto del primer equipo como de la proyección, lo que comienza a aclararse poco a poco.

Revelaron detalles de la situación de Manley Clerveaux en Colo Colo. Foto: Photosport.

Edson Figueroa, que diera a conocer la situación, contó nuevos detalles en la última edición de DaleAlbo AM. “Los actos de indisciplina pueden ser hechos graves o menores. Aquí hay un correctivo del entrenador y el fútbol joven“.

Publicidad

Publicidad

En esa misma línea, el reportero albo enfatizó en detalles que han marcado el proceso del haitiano con el Cacique. “Le dicen que tiene que hacer cosas y no responden o contestan mal. Por eso los mandan a la juvenil o no estará citado a la Sub 20“.

Pero más allá de la cortada, Edson Figueroa remarcó que son situaciones habituales para corregir a los jugadores en Colo Colo. “Son llamados de atención, no es que tengamos que hacer escándalo“.

ver también “A la altura del club”: Colo Colo celebra la apertura de esperada construcción en el Monumental

“Me he enterado de más de una situación, cosas pequeñas. Necesitamos que un jugador de alto potencial se discipline, responda de buena manera, que sus jefes son los entrenadores y es parte de un grupo“, añadió.

Publicidad

Publicidad

El reportero albo insistió en que no hay que dramatizar con el caso. “No busquemos, tampoco es tan grave. Probablemente en dos o tres semanas estará jugando de nuevo“.

Aunque más tarde y para cerrar, Edson Figueroa señaló que Manley Clerveaux pudo despedirse de la temporada 2025 con Colo Colo. “Está cortadísimo, probablemente este año no lo volvamos a ver en el primer equipo“.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

A la espera de lo que pase con Manley Clerveaux, Colo Colo vuelve a los entrenamientos para preparar su próximo desafío en la Liga de Primera. El 23 de noviembre a partir de las 20:30 horas el Cacique recibe a Unión La Calera buscando tres puntos claves.

Publicidad

Publicidad

ver también Con un viejo conocido: el gigante sudamericano que viene a buscar a Alan Saldivia a Colo Colo

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones 2025