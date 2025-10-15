El fútbol chileno una vez más se ve envuelto en un problema por el comportamiento de personas que no son hinchas. Manley Clerveaux, joven extremo de Colo Colo, recibió insultos racistas que han provocado un rechazo total.

En el duelo del Campeonato de Proyección ante Cobresal este fin de semana, el jugador fue humillado con gritos desde el sector donde estaban los hinchas rivales. La situación ha llegado a tal punto que este miércoles la FIFA entró de lleno.

El ente rector del fútbol mundial no dejará pasar el episodio y toma cartas en el asunto con un compromiso total. De hecho, esta jornada llegaron hasta la casa del Cacique para conocer de primera fuente todo lo ocurrido.

La FIFA llega al Monumental para analizar caso de racismo contra Manley Clerveaux en Colo Colo

El episodio de racismo que sufrió Manley Clerveaux en Colo Colo ha escalado hasta la FIFA. La entidad ha mantenido una lucha constante contra este tipo de situaciones y viene a ayudar al joven extremo albo.

Manley Clerveaux recibió insultos racistas en Colo Colo y la FIFA vino a conocer de su boca el episodio para tomar acciones. Foto: Photosport.

Fue el periodista Cristián Alvarado quien en Los Tenores de Radio ADN reveló que una delegación del ente rector del fútbol mundial llegó hasta el Estadio Monumental este miércoles. “Respecto a este caso hoy observamos la visita de Juan Pablo Sorín. Hoy integra un panel de la FIFA contra el racismo“, lanzó de entrada.

Publicidad

Publicidad

El histórico lateral argentino estuvo presente en la Ruca para saber de la voz de Manley Clerveaux y uno de los testigos lo que pasó. “Se reunió con el jugador por minutos y con el jefe del área formativa, Héctor Tapia, para analizar la situación“.

ver también El comunicado de Colo Colo tras los insultos racistas a Manley Clerveaux en la Sub 20

Finalmente, el reportero remarcó que en la FIFA no están nada de contentos con el episodio de racismo vivido en Chile. “Vino con una delegación para tratar esta situación que calificaron como grave“.

Quedará esperar para ver si es que la entidad decide involucrarse aún más y apoya al jugador si esto escala a un nivel judicial. Lo único que está claro es que lo ocurrido marca otra página triste en el ya negativo historial de barristas chilenos.

Publicidad

Publicidad

Manley Clerveaux recibe el respaldo de la FIFA tras vivir un lamentable caso de racismo en el fútbol joven. Colo Colo cuida a su joya y espera un castigo ejemplar para quienes cometieron un acto tan bajo.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

A la espera de lo que pase con la situación de Manley Clerveaux, Colo Colo se enfoca en lo que será el partido de este fin de semana en la Liga de Primera. Este domingo 19 de octubre a partir de las 12:30 horas el Cacique visita a Coquimbo Unido.

ver también Manley Clerveaux hace una publicación después de recibir insultos racistas: “Con Dios”

Así está Colo Colo en la tabla de la Liga de Primera 2025

Publicidad