La Sub 20 de Colo Colo logró este sábado un importante triunfo por 2-1 ante Cobresal en la Cancha 2 del Estadio Monumental. Sin embargo, lamentablemente el resultado pasó a segundo plano por un repudiable hecho que afectó a Manley Clerveaux.

Y es que el joven delantero haitiano, quien anotó el empate parcial ante los mineros, fue victima de inaceptables insultos racistas de parte de un grupo de seguidores del equipo visita que estaba en una de las tribunas.

Clerveaux fue elegido como la gran figura del partido, pero evitó hablar con los canales oficiales del Cacique ya que esta entrevista iba a ser muy cercana a la zona donde estaban los mencionados hinchas de Cobresal.

Manley Clerveaux sufre insultos racistas en el fútbol joven

En la transmisión del Cacique explicaron que “no va a participar de la entrevista porque hubo insultos de la barra de Cobresal hacia él”.

“Prefirió no hablar porque tiene que hacer las declaraciones muy cerca de la barra de Cobresal, en una actitud que no nos queda otra que condenar”, agregaron.

Cabe destacar que en las imágenes se puede observar como un grupo de funcionaros de Colo Colo se acercaron a conversar con algunos hinchas del cuadro minero para reprocharles lo ocurrido.

Manley Clerveaux durante este 2025 ha estado entrenando con el primer equipo del Cacique. Es más, con el arribo del argentino Fernando Ortiz debutó en la Liga de Primera el pasado 26 de septiembre en el 4-0 sobre Iquique.