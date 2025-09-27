Manley Clerveaux ya había tenido su debut por el primer equipo de Colo Colo, pero sólo había sido por la Copa Chile. Este viernes 26 de septiembre, en la victoria contundente sobre Deportes Iquique, el atacante haitiano se estrenó en la Liga de Primera.

En los 89 minutos, Clerveaux ingresó en lugar de Marcos Bolados, autor del primer gol ante los Dragones Celestes. El delantero de 19 años no tuvo mucha participación, aunque en una acción pudo llegar a una pelota peligrosa. Pero el arquero Daniel Castillo se quedó con la bola.

Fue una jornada especial para el juvenil, quien llegó a los 16 años a Pedrero. Tenía una experiencia futbolera en un club que sacó pecho por el estreno de Clerveaux en la primera división. “Nuestro jugador formado en la casa, en Real Juventud de San Joaquín, hoy brilla cumpliendo su sueño”, escribió dicha institución.

“Debutar en uno de los equipos más grandes de Chile: Colo Colo. Nos llena de orgullo verlo crecer, porque sabemos que todo comenzó aquí, con nuestro trabajo, esfuerzo y formación”, agregó el Real San Joaquín en su cuenta de Instagram.

Manley Clerveaux no pudo llegar antes que Daniel Castillo a la pelota. (Javier Torres/Photosport).

Real San Joaquín festeja el debut liguero de Manley Clerveaux en Colo Colo

Manley Clerveaux ya había quemado la etapa del debut con Colo Colo y ahora empuña su brazo por el primer partido en liga. Una presentación en la élite del fútbol chileno, aunque haya sido con un partido ya definido y ante el colista de la tabla de posiciones.

Manley Clerveaux corre tras un balón en su debut liguero por los albos. (Javier Torres/Photosport).

Un motivo de orgullo para Real San Joaquín. “En Real Juventud seguimos siendo parte de su historia y de todo lo que vendrá. ¡Vamos con todo, Manley!”, cerró el club que participa en La Liga 2D, la segunda división del balompié nacional. Y que hace unas semanas dio a conocer otro futbolista haitiano.

Se trata de un portero que dejó una volada sensacional en su debut por la institución. Las referencias son para Andy Saúl, meta que llegó al Real San Joaquín tras quedar en libertad de acción en Deportes Recoleta.

Andy Saúl en Real San Joaquín. (Captura Instagram).