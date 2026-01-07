Con polémica se fue Manley Clerveaux del camarín de Colo Colo, donde fue acusado de actos de indisciplina. Roces con Héctor Tapia en el fútbol joven y atrasos en su llegada al entrenamiento con el primer equipo fueron parte de las acusaciones.

Pero el joven talento albo rápidamente amarró nueva camiseta y partió a Deportes Puerto Montt. En la Primera B buscará relanzar su carrera y sacarse la mufa de las controversias en el Estadio Monumental.

“Me recibieron con amor (Puerto Montt), ya me siento parte de la familia de aquí. Llevo un día y me recibieron de la mejor manera. Los compañeros son muy buena onda conmigo, también los técnicos”, dijo al medio Mi Sur Deportes.

La promesa de Clerveaux tras dejar Colo Colo

Manley Clerveaux ya trabaja bajo las órdenes de Emiliano Astorga en Deportes Puerto. Desde la zona austral avisó que Colo Colo es cosa del pasado y este 2026 la romperá en su nuevo club.

“Creo que no es malo pensar en grande y les aseguro que Manley Clerveaux será el goleador del campeonato. Adelanto eso, para que sepan… Ustedes tomen este video y después lo pegan”, dijo al citado medio.

Por eso, el jugador no quiso referirse a Colo Colo y solo piensa en el elenco albiverde para buscar el ascenso en la Primera B. Así lo dejó en claro al plantearse objetivos con Puerto Montt.

“Tenemos un lindo grupo, la idea es ir a pelear y creo que todos los que estamos aquí es por algo”, cerró, enterrando las polémicas en Macul y totalmente enfocado en los delfines.