No están quietas las aguas entre Colo Colo y su joven promesa, Manley Clerveaux. Es que el delantero haitiano dejó recientemente el equipo tras partir a préstamo a Puerto Montt, en medio de acusaciones de indisciplina.

Y aunque el delantero se defendió por los dichos, lo cierto es que su nombre genera controversia en Macul. Aún así, “Neyman” dejó en claro que su relación con el plantel albo era buena.

“Me acuerdo que en mi primer entrenamiento hicimos fútbol. Me tiré en diagonal y le pegué cruzado, y Arturo me llamó y me dijo que en Primera eso tenía que ser gol, porque iba a haber una sola oportunidad. También hablaba con el Huaso Isla y con el capitán (Esteban Pavez)”, reveló a AS Chile.

Cleveaux destapa su sueño en Chile

Manley Clerveaux, nacido en Haití, fue consultado sobre la chance de nacionalizarse y representar a la selección chilena en un futuro. El delantero fue claro sobre sus pretensiones como jugador tras Colo Colo.

“(¿Está el sueño de jugar por Chile?) Obviamente. Y va a seguir siempre. A mediano plazo, vestir la camiseta de Chile Sub 23. Y más adelante, irme al extranjero, esa es mi idea”, aseguró.

Para eso, el ariete ya está en pleno proceso de conseguir la nacionalidad chilena, ya que es haitiano. Según explicó, ese trámite “está avanzando, poco a poco” en las oficinas.

Clerveaux fue anunciado oficialmente por Deportes Puerto Montt en su regreso a la Primera B. Será su primera aventura fuera de Colo Colo, donde las acusaciones de indisciplina sigue pegando fuerte en su carrera.