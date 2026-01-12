Colo Colo puso a Manley Clerveaux en su lista de jugadores juveniles que podían emigrar a préstamo durante este mercado de fichajes. Y el delantero nacido en Haití fue uno de los que salió del estadio Monumental con rumbo a Deportes Puerto Montt.

Los Delfines apostaron por Clerveaux en su retorno a la Primera B. Por esa razón, el veloz ariete de 19 años, quien ya hizo una arriesgada apuesta en su desembarco en el Velero. También se quejó en más de una oportunidad sobre la cantidad de información errada que había en torno a su conducta.

Algo que el mismo director técnico del primer equipo, Fernando Ortiz, reconoció públicamente. Todo eso ocurrió mientras Neyman tomaba una decisión muy relevante en torno al futuro de su carrera. Recibió varios llamados de agentes que quisieron asesorarlo.

Manley Clerveaux en acción ante el Real Valladolid por el amistoso del centenario. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Como Sergio Morales. En el mundillo se comentaba que Mundo Futuro estaba cerca de sumar a Clerveaux para su catálogo, pero eso no ocurrió. Finalmente el centroamericano se enroló a las filas de AIM Fútbol, una empresa de varios años de recorrido.

La historia de Manley Clerveaux. (Captura Instagram).

Está conformada por los hermanos Arturo, Ignacio y Matías Jiménez, quienes además cuentan con una importantísima colaboración de Alejandro Santisteban, el agente español histórico de Matías Fernández, entre otros talentos. “A romperla con todo el talento que tienes”, escribió AIM Fútbol en su cuenta de Instagram.

Mercado: Manley Clerveaux firma por una agencia con polémicas en Colo Colo

Además de su traspaso en el mercado a préstamo desde Colo Colo, Manley Clerveaux optó por trabajar con una agencia que ha tenido varios inconvenientes con Colo Colo en temas de renovaciones de contratos y posteriores salidas. La historia comenzó años atrás con Bryan Rabello.

Manley Clerveaux en acción por Colo Colo. (Javier Torres/Photosport).

Meses antes de ser uno de los talentos Sub 20 más prometedores en el Sudamericano de la categoría en 2013, Rabello firmó como agente libre en el Sevilla de España. Fue en junio de 2012, luego de no alcanzar un acuerdo en las cifras por su extensión del vínculo en el Eterno Campeón.

Algo así ocurrió con Joan Cruz, quien no aceptó la propuesta de renovación en Colo Colo y emigró rumbo al Real Oviedo de España. Claro que sólo jugó en el filial y sin mucho éxito. “No quiso firmar acá y terminó en la banca de Everton”, dijo hace algún tiempo Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro.

Joan Cruz aguanta la marca de Agustín Farías en un duelo entre Everton y la Católica. (Andres Pina/Photosport).

Efectivamente, el talentoso zurdo tiene contrato hasta junio de 2027, pero estaba por resolverse su continuidad en los Ruleteros, donde no dejó muchas jugadas recordables, aunque celebró un gol ante Universidad de Chile y una avivada que propició un golazo olímpico. El tiempo dirá si la colaboración de AIM Fútbol influye positivamente en la carrera de Manley…