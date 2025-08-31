No había quedado claro quién había sido el representante que negoció el arribo de Fernando Ortiz a la dirección técnica de Colo Colo. Parecía ser que Gustavo Quinteros iba derechito a su segundo ciclo como entrenador albo. Pero finalmente, la apuesta alba fue por el ex DT del Santos Laguna.

Con una votación unánime a favor de Ortiz, el directorio de Blanco y Negro aprobó la contratación del otrora zaguero central, quien cuenta con una vasta trayectoria como DT en la máxima categoría del fútbol mexicano. Allí dirigió al chileno Sebastián Vegas en el Monterrey.

Y a otro jugador nacional, Diego Valdés, en el América. Seguramente de ahí hizo el lazo con el agente que llevó a cabo las conversaciones para sellar la contratación del Tano Ortiz. Se trata de Gastón González, dueño de la agencia Revival Football, quien hace poco había tenido conversaciones con la regencia del Eterno Campeón.

Gastón González con uno de sus jugadores representados: Diego Valdés. (Captura Instagram).

También es él quien representa a Joaquín Montecinos, quien incluso pidió no ser convocado en O’Higgins mientras negociaba una posibilidad de fichar en Colo Colo. González lleva un buen tiempo en este trabajo, pues se desempeñó como la mano derecha de Sergio Morales en la agencia Mundo Futuro.

Captura Instagram.

Fue a través de las redes de Revival Football que se supo de la ligazón del Tano Ortiz con dicha empresa. En Instagram, Gastón González dejó un mensaje de agradecimiento para el adiestrador, quien recibió una calurosa bienvenida de un paraguayo que logró ser muy querido en el Cacique.

Fernando Ortiz saluda con cariño a Diego Valdés, a quien dirigió en el América de México. (Agustin Cuevas/Getty Images).

Gastón González, el representante que llevó a Fernando Ortiz a Colo Colo

El representante que propició el arribo de Fernando Ortiz a Colo Colo tiene a varios futbolistas de la primera división en su catálogo de talentos. Como Ignacio Jeraldino, centrodelantero de Unión Española que también tuvo varios pasos por el fútbol mexicano.

Jorge Espejo, polifuncional jugador del Audax Italiano. Otro que trabaja con Gastón González como agente es Bernardo Cerezo, lateral derecho que se desempeña en Ñublense. De su recorrido junto a Valdés y varios que puso en suelo azteca, generó el lazo con Ortiz.

Gastón González también negoció la llegada de Diego Valdés a Vélez. (Captura Instagram).

Las palabras de González para Ortiz fueron de mucha gratitud. “Gran trabajo, siempre con honestidad y orden. Gracias por la confianza”, escribió el agente en sus redes sociales para empuñar la mano por esta negociación fructífera que llevó adelante.

Captura.