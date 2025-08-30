Dos mexicanos y un canadiense: el excéntrico cuerpo técnico de Fernando Ortiz en Colo Colo

Colo Colo tiene entrenador. Este sábado fue confirmado el arribo del argentino Fernando Ortiz, quien viene a tomar el puesto que dejó el despedido Jorge Almirón.

El DT transandino sorprendió al directorio de Blanco y Negro por su exposición sobre el fútbol ofensivo que buscará imponer en el Cacique, por lo que fue elegido de manera unánime.

El Tano Ortiz llega con un gran karma a Colo Colo, porque en México tuvo la opción de dirigir a dos equipos grandes como América y Monterrey, y en ninguno logró ganar títulos.

Los tres colaboradores con los que llega Fernando Ortiz a Colo Colo

Fernando Ortiz llega a Colo Colo con la misión de meter al Cacique en un torneo internacional para 2026, porque por ahora está hasta afuera de la Copa Sudamericana.

El adiestrador argentino llega con varios colaboradores al país, y según dio a conocer el reportero de radio ADN Cristian Alvarado, tiene a su staff listo.

La mano derecha de Ortiz será el ex seleccionado mexicano Juan Pablo Chato Rodríguez, mientras que el preparador físico será el canadiense Paolo Pacione. Por último, el también azteca Mauricio Garibay llega como analista a Colo Colo.

Colo Colo se la jugó por un entrenador desconocido, que nunca ha dirigido en el fútbol chileno y que tendrá su primera experiencia en un club grande de la Conmebol.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Universidad de Chile por la Liga de Primera?

El partido entre Colo Colo y Universidad de Chile por la Liga de Primera se jugará este domingo 31 de agosto, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Monumental.

