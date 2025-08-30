Colo Colo tiene nuevo entrenador, porque la dupla técnica interina de Hugo González con Luis Pérez dirigirá su último partido este domingo ante Universidad de Chile, para luego dar paso a Fernando Ortiz.

Blanco y Negro decidió este sábado elegir al argentino como el reemplazante de Jorge Almirón, luego de una votación unánime por parte del directorio de la concesionaria.

Ortiz tendrá su primera experiencia en el fútbol chileno, y a sus 47 años tiene una corta trayectoria como DT, porque anteriormente estuvo en Sportivo Luqueño y Sol de América de Paraguay; mientras que se hizo conocido internacionalmente en América, Monterrey y Santos Laguna de México.

El sueldo de Arturo Vidal será mayor al de Fernando Ortiz en Colo Colo

Fernando Ortiz llega a Colo Colo, donde tendrá la misión de dirigir un camarín muy pesado, donde uno de los grandes líderes es Arturo Vidal.

El King es uno de los grandes referentes del Cacique y está muy cerca de renovar su contrato con Blanco y Negro para la temporada 2026. Además, el volante es el jugador mejor pagado del equipo, con un salario anual cercano a los 1.2 millones de dólares.

Fernando Ortiz llega a Colo Colo. (Photo by Manuel Guadarrama/Getty Images)

La gran novedad tras el arribo de Fernando Ortiz es que el sueldo de Vidal será mayor al de su entrenador, debido a que el argentino tiene que repartir el monto a pagar por ByN con su staff.

El estratega llegó a un acuerdo con Colo Colo a cambio de un sueldo anual cercano a los 970 mil dólares, el cual tiene que distribuir con sus colaboradores.

Arturo Vidal tendrá un sueldo mayor al de su entrenador, algo muy poco habitual en el fútbol chileno y mundial.

